River, que juega con uno menos, le gana a Blooming con gol de Sebastián Driussi

Con 10, River abrió el marcador

El comienzo de River en el partido fue complicado porque a los 5' fue expulsado Lucas Martínez Quarta. Como consecuencia, Coudet dispuso el ingreso de Germán Pezzella en remplazo de Ian Subiabre.

De esta manera el campeón del mundo volvió a ver acción tras diez meses alejado del verde césped, producto de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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Pese a tener un hombre menos que su rival, River fue el que pegó primero. A los 35 minutos Sebastián Driussi, de volea, marcó el 1-0 para el Millonario en Bolivia.

El elenco de Núñez tenía espacios y supo aprovecharlos con una buena jugada que terminó con el preciso centro atrás de Fabricio Bustos desde el sector derecho.

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El 9 de River es el goleador del ciclo de Eduardo Coudet. Desde la llegada del Chacho al banco de suplentes, el hombre surgido de la cantera del Millonario acumula tres gritos.

Datos del partido