River, que juega con uno menos, le gana a Blooming con gol de Sebastián Driussi

River visita a Blooming de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.
Sebastián Driussi, a los 35 del primer tiempo, puso el 1-0 para River en Santa Cruz de la Sierra. Lucas Martínez Quarta vio la roja a los 4 minutos
River visita a Blooming de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.
De la mano de Eduardo Coudet, que ganó los cuatro partidos que dirigió, el Millonario busca comenzar con el pie derecho su camino en el torneo continental.
El comienzo de River en el partido fue complicado porque a los 5' fue expulsado Lucas Martínez Quarta. Como consecuencia, Coudet dispuso el ingreso de Germán Pezzella en remplazo de Ian Subiabre.
De esta manera el campeón del mundo volvió a ver acción tras diez meses alejado del verde césped, producto de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Pese a tener un hombre menos que su rival, River fue el que pegó primero. A los 35 minutos Sebastián Driussi, de volea, marcó el 1-0 para el Millonario en Bolivia.
El elenco de Núñez tenía espacios y supo aprovecharlos con una buena jugada que terminó con el preciso centro atrás de Fabricio Bustos desde el sector derecho.
El 9 de River es el goleador del ciclo de Eduardo Coudet. Desde la llegada del Chacho al banco de suplentes, el hombre surgido de la cantera del Millonario acumula tres gritos.