Netflix: acaba de estrenar la película de suspenso más esperada y ya arrasa en el top mundial

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Netflix: de qué trata la película La hija del general

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La hija del general versa: "Cuando dos suboficiales investigan el asesinato de la hija de un general, descubren el brutal ataque que sufrió y el subsiguiente encubrimiento".

La trama de la película gira en torno a un tenaz y astuto oficial de élite de la división de Investigación Criminal del ejército estadounidense que recibe una nueva misión: encontrar, junto con una colega, al asesino de la hija de un famoso general, que tenía cargo de capitán.

Podrá arrestar a cualquier miembro del Ejército sobre el que recaigan sus sospechas, pero el asunto se complica cuando van descubriendo que la vida privada de la muerta hace sospechosos a todos los residentes de Fort MacCullam: desde el propio padre, pasando por su fiel ayudante y amigo, hasta el oficial de mando.

Embed - Kitustrailers: LA HIJA DEL GENERAL (Trailer en español)

Reparto de La hija del general, película de Netflix

John Travolta

Madeleine Stowe

James Cromwell

Timothy Hutton

Leslie Stefanson

Daniel von Bargen

Clarence Williams III

James Woods

Peter Weireter

Mark Boone Junior

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Dónde ver la película La hija del general, según la zona geográfica