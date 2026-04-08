A principios de abril de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó uno de los clásicos de John Travolta y revolucionó a todos. Se trata de La hija del general, un drama de suspenso de 1999 que mantiene su vigencia por su aguerrida trama.
Netflix: acaba de estrenar la película de suspenso más esperada y ya arrasa en el top mundial
John Travolta es el protagonista de este thriller de suspenso que ya arrasa en el top mundial de las series y películas de Netflix
La hija del general es una película alemano-estadounidense dirigida por Simon West. Si bien no obtuvo críticas del todo positivas, Roger Ebert destacó que se trata de "un thriller bien realizado con muchas buenas interpretaciones".
Por su parte, Desson Thomson de The Washington Post fue más contundente: "La hija del general tiene el brillo y la chispa de un policíaco militar, pero es un caso confuso y disperso para seguir".
Netflix: de qué trata la película La hija del general
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La hija del general versa: "Cuando dos suboficiales investigan el asesinato de la hija de un general, descubren el brutal ataque que sufrió y el subsiguiente encubrimiento".
La trama de la película gira en torno a un tenaz y astuto oficial de élite de la división de Investigación Criminal del ejército estadounidense que recibe una nueva misión: encontrar, junto con una colega, al asesino de la hija de un famoso general, que tenía cargo de capitán.
Podrá arrestar a cualquier miembro del Ejército sobre el que recaigan sus sospechas, pero el asunto se complica cuando van descubriendo que la vida privada de la muerta hace sospechosos a todos los residentes de Fort MacCullam: desde el propio padre, pasando por su fiel ayudante y amigo, hasta el oficial de mando.
Reparto de La hija del general, película de Netflix
- John Travolta
- Madeleine Stowe
- James Cromwell
- Timothy Hutton
- Leslie Stefanson
- Daniel von Bargen
- Clarence Williams III
- James Woods
- Peter Weireter
- Mark Boone Junior
Dónde ver la película La hija del general, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La hija del general se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La hija del general se puede alquilar en Apple TV y Prime Video.
- España: la película La hija del general se puede alquila en Prime Video.