La Selección argentina, con dos mendocinas, visita a Chile en la Liga de Naciones: cuándo juegan y dónde verlo

La Selección argentina femenina, con dos representantes mendocinas, jugará este viernes ante Chile, en Valparaíso, por la Liga de Naciones femenina que organiza Conmebol.
La Selección argentina femenina, con dos representantes mendocinas, jugará este viernes ante Chile, en Valparaíso, por la Liga de Naciones femenina que organiza Conmebol.
La Selección argentina femenina, con dos representantes mendocinas, jugará este viernes ante Chile, en Valparaíso, por la Liga de Naciones femenina que organiza Conmebol.
Margarita Giménez, del Dux Logroño de España, y Catalina Roggerone, de Belgrano de Córdoba, son las dos jugadoras mendocinas que fueron convocadas por el DT Germán Portanova en vistas del encuentro que se jugará este viernes 10 de abril a las 20 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Después de este verdadero clásico ante las chilenas la Selección argentina jugará el martes 14 a las 19 frente a Venezuela, en Cabudare, y el sábado 18 a las 20 con Colombia, en cancha de Lanús.
La transmisión de estos 3 partidos podrán seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de AFA Estudio.
Venezuela, con 8 puntos en 4 partidos, es el líder de la Liga de Naciones femenina de Conmebol y la Selección argentina es escolta con 7 unidades en 3 encuentros y una campaña de dos victorias y un empate.
El conjunto albiceleste venció 3-1 a Paraguay, empató 2-2 con Uruguay y goleó 8-0 a Bolivia para superar por diferencia de gol a Chile y Colombia que también tienen 7 puntos.
Fecha 5 - Viernes 10 de abril
Fecha 6 - Martes 14 de abril
Fecha 7 - Sábado 18 de abril