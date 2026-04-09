La Selección argentina, con dos mendocinas, visita a Chile en la Liga de Naciones: cuándo juegan y dónde verlo

Margarita Giménez, del Dux Logroño de España, y Catalina Roggerone, de Belgrano de Córdoba, son las dos jugadoras mendocinas que fueron convocadas por el DT Germán Portanova en vistas del encuentro que se jugará este viernes 10 de abril a las 20 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

gimenez Margarita Giménez es una de las mendocinas en la Selección argentina femenina.

Después de este verdadero clásico ante las chilenas la Selección argentina jugará el martes 14 a las 19 frente a Venezuela, en Cabudare, y el sábado 18 a las 20 con Colombia, en cancha de Lanús.