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Liga de Naciones de Conmebol

La Selección argentina, con dos mendocinas, visita a Chile en la Liga de Naciones: cuándo juegan y dónde verlo

La Selección argentina femenina, con dos representantes mendocinas, jugará este viernes ante Chile, en Valparaíso, por la Liga de Naciones femenina que organiza Conmebol.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Catalina Roggerone estará frente a Chile.

Catalina Roggerone estará frente a Chile.

La Selección argentina femenina, con dos representantes mendocinas, jugará este viernes ante Chile, en Valparaíso, por la Liga de Naciones femenina que organiza Conmebol.

Margarita Giménez, del Dux Logroño de España, y Catalina Roggerone, de Belgrano de Córdoba, son las dos jugadoras mendocinas que fueron convocadas por el DT Germán Portanova en vistas del encuentro que se jugará este viernes 10 de abril a las 20 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

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Margarita Giménez es una de las mendocinas en la Selección argentina femenina.

Margarita Giménez es una de las mendocinas en la Selección argentina femenina.

Después de este verdadero clásico ante las chilenas la Selección argentina jugará el martes 14 a las 19 frente a Venezuela, en Cabudare, y el sábado 18 a las 20 con Colombia, en cancha de Lanús.

La transmisión de estos 3 partidos podrán seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de AFA Estudio.

Las posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol

Venezuela, con 8 puntos en 4 partidos, es el líder de la Liga de Naciones femenina de Conmebol y la Selección argentina es escolta con 7 unidades en 3 encuentros y una campaña de dos victorias y un empate.

El conjunto albiceleste venció 3-1 a Paraguay, empató 2-2 con Uruguay y goleó 8-0 a Bolivia para superar por diferencia de gol a Chile y Colombia que también tienen 7 puntos.

Lo que viene en la Liga de Naciones femenina de Conmebol

Fecha 5 - Viernes 10 de abril

  • 18.00 Perú - Uruguay, en Estadio Garcilaso de la Vega (Perú)
  • 20.00 Paraguay - Ecuador, en Estadio Defensores del Chaco (Paraguay)
  • 20.00 Colombia - Venezuela, en Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Colombia)
  • 20.00 Chile - Argentina, en Estadio Elías Figueroa (Chile)

Fecha 6 - Martes 14 de abril

  • 18.00 Perú - Paraguay, en Estadio Garcilaso de la Vega (Perú)
  • 17.00 Bolivia - Uruguay, en Estadio Municipal de El Alto (Bolivia)
  • 19.00 Venezuela - Argentina, en Estadio Metropolitano de Cabudare (Venezuela)
  • 20.00 Colombia - Chile, en Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Colombia)

Fecha 7 - Sábado 18 de abril

  • 19.00 Venezuela - Bolivia, en Estadio Metropolitano de Cabudare (Venezuela)
  • 20.00 Argentina - Colombia, en Estadio Ciudad de Lanús (Argentina)
  • 18.00 Uruguay - Chile, en Estadio Centenario (Uruguay)
  • 16.00 Ecuador - Perú, en Estadio Olímpico Atahualpa (Ecuador)

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