Copa Libertadores: las posiciones tras el empate de Estudiantes y antes del debut de Platense y Central

Con este resultado, el equipo del uruguayo Alexander Medina inicia con un empate esta travesía en la Copa Libertadores de América donde recibirá a Cusco de Perú, el próximo martes desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi. Los peruanos perdieron este miércoles con Flamengo 2 a 0.

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En lo que al Torneo Apertura respecta, Estudiantes recibirá el próximo sábado desde las 17.15 a Unión de Santa Fe.

Debutan Platense y Rosario Central

Platense recibirá este jueves a Corinthians de Brasil, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en un encuentro que será histórico para el Calamar ya que será su debut absoluto en una competición internacional.

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Toca salir a defender nuestros colores: # pic.twitter.com/eGtrBtQ8Wt — Club Atlético Platense (@caplatense) April 9, 2026

El partido está programado para las 21 en el Estadio Ciudad de Vicente López, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza.

Previamente, desde las 19, Rosario Central recibirá a Independiente del Valle de Ecuador, por la primera fecha del Grupo H, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium y el árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán.

Cómo están los argentinos en la Copa Libertadores