Copa Libertadores: las posiciones tras el empate de Estudiantes y antes del debut de Platense y Central

Boca e Independiente Rivadavia son por ahora los dos equipos argentinos que debutaron ganando en la Copa Libertadores después del empate de Estudiantes en Colombia y antes de los debuts de Platense y Rosario Central.
Boca e Independiente Rivadavia son los dos equipos argentinos que debutaron ganando en la Copa Libertadores después del empate de Estudiantes en Colombia y antes de los debuts de Platense y Rosario Central.
Boca e Independiente Rivadavia son por ahora los dos equipos argentinos que debutaron ganando en la Copa Libertadores después del empate de Estudiantes en Colombia y antes de los debuts de Platense y Rosario Central.
Estudiantes no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 con Independiente Medellín de Colombia, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo A.
En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Pincha abrió la cuenta con el gol de Tiago Palacios a los 3' de juego. En el complemento, a los 18', Francisco Chaverra empató para los locales.
Con este resultado, el equipo del uruguayo Alexander Medina inicia con un empate esta travesía en la Copa Libertadores de América donde recibirá a Cusco de Perú, el próximo martes desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi. Los peruanos perdieron este miércoles con Flamengo 2 a 0.
En lo que al Torneo Apertura respecta, Estudiantes recibirá el próximo sábado desde las 17.15 a Unión de Santa Fe.
Platense recibirá este jueves a Corinthians de Brasil, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en un encuentro que será histórico para el Calamar ya que será su debut absoluto en una competición internacional.
El partido está programado para las 21 en el Estadio Ciudad de Vicente López, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza.
Previamente, desde las 19, Rosario Central recibirá a Independiente del Valle de Ecuador, por la primera fecha del Grupo H, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium y el árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán.