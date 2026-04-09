Adiós al mouse: el innovador invento que lo reemplazará por uno invisible

Conocido comúnmente como WatchHand, se trata de un reloj inteligente que actua como un controlador periférico similar a un mouse para otros dispositivos. Esta tecnología aprovecha los sensores internos de movimiento para traducir gestos físicos en comandos digitales.

A diferencia de uno tradicional que requiere una superficie plana y contacto físico, este invento utiliza la tecnología inercial y algoritmos de aprendizaje automático para interpretar el movimiento de la muñeca y la mano que realiza una persona con el otro.

mouse invisible con reloj Es accesible para millones de dispositivos existentes con una simple actualización de software.

En este sentido, usa sensores que detectan la inclinación, la rotación y la aceleración de la extremidad. Entiende el movimiento del cursor inclinando o moviendo la muñeca en el aire, por ejemplo o el clic suele configurarse mediante gestos específicos, como cerrar el puño, tocar dos dedos o mediante un botón físico del reloj.

Su conectividad, además no es un problema porque se vincula a computadoras, tablets o celulares mediante Bluetooth HID, es decir con el mismo protocolo que utilizan los teclados y mouses inalámbricos estándar.

Beneficios de este invento