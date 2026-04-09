La tecnología ya se llevo las grandes máquinas de computación y ahora se lleva lo poco que queda, aunque reversionado de aquellas épocas. Se trata del mouse, si bien ahora vienen algunos inalambricos el avance tecnológico lo reemplazara por uno invisible.
Pues ahora, controlar tu computadora no requiere ocupar lugar, cables ni nada por el estilo. Puedes tener lo justo y lo necesario. Es por eso que este invento que tira a la basura el viejo mouse combina elegancia y funcionalidad para finalmente terminar con décadas de viejas tecnologías.
Adiós al mouse: el innovador invento que lo reemplazará por uno invisible
La historia de los inventos mundiales son variados. Algunos transformaron la vida de millones de personas y que nacieron desde la empatia, tal cómo el bastón blanco para personas con ceguera, las jeringas o incluso el bypass gástrico. Sin embargo, hay otros que suelen estar marcada por grandes laboratorios y empresas tecnológicas que logran un impacto global, tal como el nuevo mouse invisible.
Conocido comúnmente como WatchHand, se trata de un reloj inteligente que actua como un controlador periférico similar a un mouse para otros dispositivos. Esta tecnología aprovecha los sensores internos de movimiento para traducir gestos físicos en comandos digitales.
A diferencia de uno tradicional que requiere una superficie plana y contacto físico, este invento utiliza la tecnología inercial y algoritmos de aprendizaje automático para interpretar el movimiento de la muñeca y la mano que realiza una persona con el otro.
En este sentido, usa sensores que detectan la inclinación, la rotación y la aceleración de la extremidad. Entiende el movimiento del cursor inclinando o moviendo la muñeca en el aire, por ejemplo o el clic suele configurarse mediante gestos específicos, como cerrar el puño, tocar dos dedos o mediante un botón físico del reloj.
Su conectividad, además no es un problema porque se vincula a computadoras, tablets o celulares mediante Bluetooth HID, es decir con el mismo protocolo que utilizan los teclados y mouses inalámbricos estándar.
Beneficios de este invento
- Es una herramienta fundamental para personas con movilidad reducida que no pueden operar un mouse convencional.
- Permite a los oradores controlar diapositivas y punteros mientras se desplazan por un escenario sin sostener nada en la mano.
- No requiere llevar dispositivos a ningún lado ni mucho menos te ocupa lugar.
- Ayuda a evitar lesiones como el síndrome del túnel carpiano al cambiar la postura repetitiva del escritorio.