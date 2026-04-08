Lionel Messi y Franco Colapinto, juntos en Miami: los detalles del encuentro más esperado

Ese mismo sábado 2 Messi jugará con el Inter Miami, en el nuevo Nu Stadium, ante Orlando City en el clásico de la Florida, por la Major League Soccer.

colapinto Colapinto firmando una camiseta de Messi: ahora podrá tener la suya.

Es por eso que trascendió que el capitán de la Selección argentina aceptó la invitación para encontrarse con Colapinto el domingo 3: "Si no pasa nada, por supuesto. Me encantaría visitar a Franco en el box. Podría ir el domingo", dijo el rosarino.

Una coincidencia entre Messi y Colapinto

Más allá de declaraciones de ambos intercambiando elogios y manifestando interés por encontrarse, Messi y Colapinto también comparten un sponsor personal que es YPF, empresa que está promocionando el sorteo de viajes a Miami para ir a ver jugar a Leo y correr a Franco en los primeros días de mayo.

Quien también tiene relación comercial con la empresa petrolera nacional es Rodrigo De Paul y todo indica que acompañará a Messi en su visita a los boxes de Alpine para saludar al representante argentino en la F1.