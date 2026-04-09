Julián Álvarez brilló en el Atlético de Madrid: qué lugar ocupa entre los grandes goleadores de la Champions League

El Atlético de Madrid le ganó como visitante al Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions League y con un golazo de Julián Álvarez quien alcanzó una marca histórica.
El Atlético de Madrid le ganó como visitante al Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions League y con un golazo de Julián Álvarez
El Atlético de Madrid le ganó como visitante al Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions League y con un golazo de Julián Álvarez quien alcanzó una marca histórica.
A los 45' del primer tiempo, el delantero campeón del Mundial Qatar 2022 convirtió un golazo de tiro libre para el 1 a 0. Fue después de una infracción de Cubarsí sobre Giuliano Simeone, que derivó en tarjeta roja por último recurso. De ese tiro libre surgió la apertura del marcador ya que Álvarez, luego elegido MVP del encuentro, ejecutó con precisión y firmó un golazo.
Con el 2 a 0 final, el conjunto madrileño dio un paso decisivo y alimenta su ilusión de avanzar en la Champions League donde Julián llegó a 24 goles igualando la marca de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.
Los tres comparten el sexto lugar entre los futbolistas argentinos que más tantos marcaron en la máxima competencia del fútbol europeo a nivel de clubes detrás de Lionel Messi (129), Alfredo Di Stéfano (49), el Kun Agüero (41), Lautaro Martínez y Hernán Crespo (ambos con 25).
Para Julián Álvarez hacerle un gol al Barcelona no es nada nuevo ya que con el de este miércoles ya le marcó 4 tantos al conjunto catalán, el mismo que prepara una oferta millonaria por su pase para el próximo mercado de pases.
Los 3 clubes a los que les marcó más goles son Patronato (7), Alianza Lima (6) y el Real Madrid (5) equipo al que le había marcado su último gol de tiro libre.
Acumula 9 goles y 4 asistencias en 12 partidos jugados, una cifra récord para el club. En esta temporada solo lo superan Kylian Mbappé (Real Madrid) con 14; Harry Kane (Bayern Múnich) 11 y Anthony Gordon (Newcastle) 10.