Julián Álvarez brilló en el Atlético de Madrid: qué lugar ocupa entre los grandes goleadores de la Champions League

Los tres comparten el sexto lugar entre los futbolistas argentinos que más tantos marcaron en la máxima competencia del fútbol europeo a nivel de clubes detrás de Lionel Messi (129), Alfredo Di Stéfano (49), el Kun Agüero (41), Lautaro Martínez y Hernán Crespo (ambos con 25).

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Julián Álvarez y su relación con el Barcelona

Para Julián Álvarez hacerle un gol al Barcelona no es nada nuevo ya que con el de este miércoles ya le marcó 4 tantos al conjunto catalán, el mismo que prepara una oferta millonaria por su pase para el próximo mercado de pases.

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Los 3 clubes a los que les marcó más goles son Patronato (7), Alianza Lima (6) y el Real Madrid (5) equipo al que le había marcado su último gol de tiro libre.

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Julián Álvarez en la Champions League 2025/26

vs. Eintracht Frankfurt: un gol y dos asistencias

vs. Union St Gilloise: un gol

vs. Inter: un gol

vs. PSV: un gol

vs. Brujas: un gol

vs. Tottenham (ida): 2 goles y una asistencia

vs. Tottenham (vuelta): un gol y una asistencia

vs. Barcelona (ida): un gol

Acumula 9 goles y 4 asistencias en 12 partidos jugados, una cifra récord para el club. En esta temporada solo lo superan Kylian Mbappé (Real Madrid) con 14; Harry Kane (Bayern Múnich) 11 y Anthony Gordon (Newcastle) 10.