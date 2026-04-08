Copa Libertadores: Lanús tuvo un debut decepcionante frente al modesto Mirassol

lanus 3 Lanús perdió en Brasil y empezó mal la Copa Libertadores.

El único gol de la noche llegó a los 15' de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Joao Víctor y para colmo el Granate se quedó con un jugador menos a dos minutos del final del tiempo reglamentario, con una expulsión directa del defensor Tomás Guidara que lo hará perderse, como mínimo, la próxima fecha del certamen continental.

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La derrota hace que el campeón vigente de la Copa Sudamericana y la Recopa abra su participación en la máxima copa continental, de la que se había ausentado desde 2017, en el tercer lugar, sin unidades, mientras que el equipo brasileño es segundo con tres puntos.