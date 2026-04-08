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Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia y Tiro por la Copa Argentina: sede confirmada para los 32avos de final

La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario del partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Tiro de Salta por los 32avos de final.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Lobo tiene que viajar a Buenos Aires.

El Lobo tiene que viajar a Buenos Aires.

Martín Pravata / Diario UNO

La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario del partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Tiro de Salta por los 32avos de final.

Programado para el miércoles 15 de abril a las 14.10 el encuentro entre el Lobo y los salteños se jugará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, donde hace de local Los Andes.

El ganador entre los dos Gimnasia jugará en 16avos de final contra Vélez que este martes goleó 4 a 1 Deportivo Armenio.

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Gimnasia y Esgrima tiene todo definido para la Copa Argentina.

Gimnasia y Esgrima tiene todo definido para la Copa Argentina.

La agenda de Gimnasia y Esgrima

  • Domingo 12/4 a las 15 vs Platense (V) Torneo Apertura
  • Miércoles 15/4 a las 14.10 vs Gimnasia y Tiro (Lomas de Zamora) Copa Argentina
  • Lunes 20/4 a las 21.45 vs Lanús (L) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

Lo que viene en la Copa Argentina

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, a las 21.10 en Sarandí

Jueves 9 de abril

  • Gimnasia La Plata - Camioneros, a las 21.30 en Banfield

Miércoles 15 de abril

  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), a las 14.10 en Lomas de Zamora

Los cruces confirmados de 16avos de final

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Morón vs. Midland
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Banfield vs. San Martín de Tucumán

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