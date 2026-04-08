Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia y Tiro por la Copa Argentina: sede confirmada para los 32avos de final

La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario del partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Tiro de Salta por los 32avos de final.
La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario del partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Tiro de Salta por los 32avos de final.
La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario del partido que jugarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Tiro de Salta por los 32avos de final.
Programado para el miércoles 15 de abril a las 14.10 el encuentro entre el Lobo y los salteños se jugará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, donde hace de local Los Andes.
El ganador entre los dos Gimnasia jugará en 16avos de final contra Vélez que este martes goleó 4 a 1 Deportivo Armenio.
Miércoles 08 de abril
Jueves 9 de abril
Miércoles 15 de abril