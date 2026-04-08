Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia y Tiro por la Copa Argentina: sede confirmada para los 32avos de final

Programado para el miércoles 15 de abril a las 14.10 el encuentro entre el Lobo y los salteños se jugará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, donde hace de local Los Andes.

El ganador entre los dos Gimnasia jugará en 16avos de final contra Vélez que este martes goleó 4 a 1 Deportivo Armenio.