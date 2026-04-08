Salud mental: 5 ejercicios innegociables después de los50

Sin embargo, esta capacidad no es fortuita; se construye a través de estímulos específicos que desafían la zona de confort intelectual y física. Estudios longitudinales sugieren que la calidad de vida en la vejez depende menos de la genética que de las decisiones de estilo de vida tomadas durante esta etapa crítica de transición.

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Después de los 50: equilibrio dinámico y neurociencia a tu servicio

En este sentido, la salud mental no debe entenderse solo como la ausencia de trastornos, sino como un estado de equilibrio dinámico que requiere mantenimiento activo. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro adulto continúa generando neuronas (neurogénesis) en áreas clave como el hipocampo, siempre que reciba los estímulos adecuados. Para garantizar una longevidad cognitiva saludable, existen cinco prácticas que la evidencia científica califica como "innegociables", ya que impactan directamente en la reducción de cortisol, la mejora de la memoria operativa y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.