Salud mental: 5 cosas innegociables en el trabajo después de los 50

La psicología organizacional moderna sugiere que el "engagement" en trabajadores senior depende menos de los incentivos económicos transaccionales y más de la flexibilidad y el reconocimiento de la experiencia. Ya no se trata de demostrar capacidad -la trayectoria habla por sí sola-, sino de negociar un entorno donde el capital intelectual pueda brillar sin erosionar la calidad de vida.

5 cosas innegociables en el trabajo después de los 50 1 En el trabajo hay cosas innegociables después de los 50. Freepik

Las 5 reglas innegociables en el trabajo después de los 50

Para mantener la vigencia y la salud integral, estos son los puntos que todo profesional debe poner sobre la mesa: