Recién estrenada, es la película de 1 hora y media más aclamada de la plataforma

Por su parte, Frank Scheck de The Hollywood Reporter declaró que. "a pesar de todos sus fallos, es una historia de fantasmas espeluznante y a menudo imaginativa".

Netflix: de qué trata la película Escalofrío

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Escalofrío versa: "De camino a casa por las fiestas, dos universitarios quedan varados en una carretera donde los espíritus de los que murieron ahí regresan para atormentarlos".

Desesperada por llegar a Delaware para Navidad, una estudiante universitaria (Emily Blunt) viaja con un extraño compañero de clase (Ashton Holmes). Mientras se va dando cuenta de que su compañero de viaje sabe demasiadas cosas sobre ella, éste decide tomar un atajo por una remota carretera rural. Atrapados en una tremenda tormenta de nieve, pronto descubren que el frío es la menor de sus preocupaciones.

Netflix: tráiler de la película Escalofrío

Embed - Escalofríos (Trailer español)

Reparto de Escalofrío, película de Netflix

Martin Donovan

Ashton Holmes

Emily Blunt

Ned Bellamy

Chelan Simmons

Ian A. Wallace

Donny Lucas

Linden Banks

Dónde ver la película Escalofrío, según la zona geográfica