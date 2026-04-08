La plataforma de series y películas de Netflix es reconocida por sus grandes estrenos. Uno de ellos está dando que hablar: se trata de Escalofrío, un intenso thriller de terror protagonizado por Emily Blunt y Ashton Holmes.
Recién estrenada, es la película de 1 hora y media más aclamada de la plataforma
Emily Blunt es la protagonista de este thriller de terror que acaba de llegar a Netflix y revolucionó el catálogo de series y películas
Escalofrío (Wind Chill) es una película de 2007 que tiene una duración de apenas 1 hora y 30 minutos en los que estarás totalmente tensionado. Dirigida por Gregory Jacobs, se sumó a Netflix el 3 de abril de 2026 y es una de las ofertas más atrapantes.
La crítica especializada lanzó elogios para esta película: "Es, en gran medida, el espectáculo de Emily Blunt - no hay otros personajes principales, excepto Holmes - y ella incluso trepa un poste telefónico con tacones de Prada. ¡Brava!", exclamó Lou Lumenick de New York Post.
Por su parte, Frank Scheck de The Hollywood Reporter declaró que. "a pesar de todos sus fallos, es una historia de fantasmas espeluznante y a menudo imaginativa".
Netflix: de qué trata la película Escalofrío
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Escalofrío versa: "De camino a casa por las fiestas, dos universitarios quedan varados en una carretera donde los espíritus de los que murieron ahí regresan para atormentarlos".
Desesperada por llegar a Delaware para Navidad, una estudiante universitaria (Emily Blunt) viaja con un extraño compañero de clase (Ashton Holmes). Mientras se va dando cuenta de que su compañero de viaje sabe demasiadas cosas sobre ella, éste decide tomar un atajo por una remota carretera rural. Atrapados en una tremenda tormenta de nieve, pronto descubren que el frío es la menor de sus preocupaciones.
Netflix: tráiler de la película Escalofrío
Reparto de Escalofrío, película de Netflix
- Martin Donovan
- Ashton Holmes
- Emily Blunt
- Ned Bellamy
- Chelan Simmons
- Ian A. Wallace
- Donny Lucas
- Linden Banks
Dónde ver la película Escalofrío, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Escalofrío se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Escalofrío se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película Escalofrío se puede ver en Netflix.