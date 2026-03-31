Recién estrenada, ya es la segunda película más vista de Netflix y dura menos de 2 horas

_Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya- El inicio

Mientras tanto, desde Screen Rant, Ferdosa Abdi, sentenció:"A veces es demasiado seria, pero los efectos visuales y las secuencias de acción se llevan a cabo sin miedo".

Netflix: de qué trata la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya versa: "Un luchador callejero descubre un mundo de poderes místicos y guerreros ancestrales durante su entrenamiento para convertirse en el guardián elegido de una diosa reencarnada".

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Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección.

Netflix: tráiler de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

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Reparto de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

Mackenyu

Famke Janssen

Madison Iseman

Diego Tinoco

Mark Dacascos

Nick Stahl

Sean Bean

Caitlin Hutson

Katie Anne Moy

Kaylan Teague

Dónde ver la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio