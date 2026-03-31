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Recién estrenada, ya es la segunda película más vista de Netflix y dura menos de 2 horas

Es un thriller de acción que acaba de estrenar en Netflix y ya está entre las series y películas más vistas de streaming

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La plataforma de series y películas de Netflix expandió su catálogo en los últimos días del mes de marzo y hoy arrasa con una emocionante producciónde acción. Hoy, la misma se ubica en el puesto número 2 del Top 10 de las más vistas.

Se trata de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio (Knights of the Zodiac, por su nombre en inglés), una producción estadounidense de 2023 dirigida por Tomasz Bagiski que llegó a Netflix el 30 de marzo de 2026.

Si bien las críticas no fueron del todo positivas, algunos especialistas elogiaron este thriller de casi 2 horas. Sam Stone de CBR declaró que es "una película trepidante y divertida para disfrutar con unas palomitas".

_Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya- El inicio

Mientras tanto, desde Screen Rant, Ferdosa Abdi, sentenció:"A veces es demasiado seria, pero los efectos visuales y las secuencias de acción se llevan a cabo sin miedo".

Netflix: de qué trata la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya versa: "Un luchador callejero descubre un mundo de poderes místicos y guerreros ancestrales durante su entrenamiento para convertirse en el guardián elegido de una diosa reencarnada".

_Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya- El inicio (1)

Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección.

Netflix: tráiler de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

Embed - LOS CABALLEROS DEL ZODIACO : SAINT SEIYA Tráiler Español Latino (2023)

Reparto de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

  • Mackenyu
  • Famke Janssen
  • Madison Iseman
  • Diego Tinoco
  • Mark Dacascos
  • Nick Stahl
  • Sean Bean
  • Caitlin Hutson
  • Katie Anne Moy
  • Kaylan Teague

Dónde ver la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio

  • Latinoamérica: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede alquilar en Prime Video.
  • España: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede ver en Prime Video.

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