La plataforma de series y películas de Netflix expandió su catálogo en los últimos días del mes de marzo y hoy arrasa con una emocionante producciónde acción. Hoy, la misma se ubica en el puesto número 2 del Top 10 de las más vistas.
Recién estrenada, ya es la segunda película más vista de Netflix y dura menos de 2 horas
Es un thriller de acción que acaba de estrenar en Netflix y ya está entre las series y películas más vistas de streaming
Se trata de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio (Knights of the Zodiac, por su nombre en inglés), una producción estadounidense de 2023 dirigida por Tomasz Bagiski que llegó a Netflix el 30 de marzo de 2026.
Si bien las críticas no fueron del todo positivas, algunos especialistas elogiaron este thriller de casi 2 horas. Sam Stone de CBR declaró que es "una película trepidante y divertida para disfrutar con unas palomitas".
Mientras tanto, desde Screen Rant, Ferdosa Abdi, sentenció:"A veces es demasiado seria, pero los efectos visuales y las secuencias de acción se llevan a cabo sin miedo".
Netflix: de qué trata la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya versa: "Un luchador callejero descubre un mundo de poderes místicos y guerreros ancestrales durante su entrenamiento para convertirse en el guardián elegido de una diosa reencarnada".
Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección.
Netflix: tráiler de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio
Reparto de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio
- Mackenyu
- Famke Janssen
- Madison Iseman
- Diego Tinoco
- Mark Dacascos
- Nick Stahl
- Sean Bean
- Caitlin Hutson
- Katie Anne Moy
- Kaylan Teague
Dónde ver la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio
- Latinoamérica: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya- El inicio se puede ver en Prime Video.