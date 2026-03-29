En el amplio catálogo de series y películas de Netflix, hay producciones que pasan desapercibidas hasta que anuncian su salida. Es el caso de Operativo: Lioness, un thriller protagonizado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña que dejará la plataforma el próximo 17 de abril y es una opción clave para ver antes de que desaparezca.
Con 8 capítulos y un elenco extraordinario, es un éxito en Netflix que se va pronto
Nicole Kidman y Zoe Saldaña son las protagonistas de este thriller que arrasa entre las series y películas de Netflix, pero se está por ir del catálogo
Creada por Taylor Sheridan, la historia se sumerge en el mundo del espionaje militar a lo largo de 8 capítulos, siguiendo a una unidad encubierta en misiones de alto riesgo. La serie combina acción, tensión y conflictos personales, logrando un equilibrio entre lo político y lo emocional que la vuelve especialmente atrapante.
Dentro de las series y películas de Netflix, esta producción se ganó el respaldo de la crítica internacional. Desde Empire destacaron su mezcla de acción y drama doméstico con un efecto absorbente, mientras que The Guardian subrayó la fuerza de su elenco y su capacidad como entretenimiento sólido.
Netflix: de qué trata la serie Operativo Lioness
“Una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo”, versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Operativo: Lioness.
Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de marina ruda, pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe (Zoe Saldaña), la jefa de estación del programa, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.
Reparto de Operativo: Lioness, serie de Netflix
- Zoe Saldaña como Joe
- Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos
- Dave Annable como Neil
- Jill Wagner como Bobby
- LaMonica Garrett como Tucker
- James Jordan como Two Cups
- Austin Hébert como Randy
- Jonah Wharton como Tex
- Thad Luckinbill como Kyle
Dónde ver la serie Operativo Lioness, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Netflix hasta el 17 de abril, y en Paramount Plus.
- Estados Unidos: la serie Operativo: Lioness se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Movistar Plus.