Con 8 capítulos y un elenco extraordinario, es un éxito en Netflix que se va pronto

Creada por Taylor Sheridan, la historia se sumerge en el mundo del espionaje militar a lo largo de 8 capítulos, siguiendo a una unidad encubierta en misiones de alto riesgo. La serie combina acción, tensión y conflictos personales, logrando un equilibrio entre lo político y lo emocional que la vuelve especialmente atrapante.

Dentro de las series y películas de Netflix, esta producción se ganó el respaldo de la crítica internacional. Desde Empire destacaron su mezcla de acción y drama doméstico con un efecto absorbente, mientras que The Guardian subrayó la fuerza de su elenco y su capacidad como entretenimiento sólido.