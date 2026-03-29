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Con 8 capítulos y un elenco extraordinario, es un éxito en Netflix que se va pronto

Nicole Kidman y Zoe Saldaña son las protagonistas de este thriller que arrasa entre las series y películas de Netflix, pero se está por ir del catálogo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Nicole Kidman es la gran protagonista de este thriller que está a punto de irse de Netflix.

Nicole Kidman es la gran protagonista de este thriller que está a punto de irse de Netflix.

En el amplio catálogo de series y películas de Netflix, hay producciones que pasan desapercibidas hasta que anuncian su salida. Es el caso de Operativo: Lioness, un thriller protagonizado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña que dejará la plataforma el próximo 17 de abril y es una opción clave para ver antes de que desaparezca.

Creada por Taylor Sheridan, la historia se sumerge en el mundo del espionaje militar a lo largo de 8 capítulos, siguiendo a una unidad encubierta en misiones de alto riesgo. La serie combina acción, tensión y conflictos personales, logrando un equilibrio entre lo político y lo emocional que la vuelve especialmente atrapante.

Dentro de las series y películas de Netflix, esta producción se ganó el respaldo de la crítica internacional. Desde Empire destacaron su mezcla de acción y drama doméstico con un efecto absorbente, mientras que The Guardian subrayó la fuerza de su elenco y su capacidad como entretenimiento sólido.

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Netflix: de qué trata la serie Operativo Lioness

“Una agente de la CIA intenta equilibrar la maternidad y su trabajo como líder de una unidad especial de operaciones de alto riesgo mientras envía a una nueva recluta al campo”, versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Operativo: Lioness.

Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de marina ruda, pero apasionada, es reclutada para unirse al Equipo Lioness Engagement de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Joe (Zoe Saldaña), la jefa de estación del programa, tiene la tarea de capacitar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

Embed - OPERATIVO: LIONESS Tráiler Español Latino (2023) Zoe Saldana

Reparto de Operativo: Lioness, serie de Netflix

  • Zoe Saldaña como Joe
  • Laysla De Oliveira como Cruz Manuelos
  • Dave Annable como Neil
  • Jill Wagner como Bobby
  • LaMonica Garrett como Tucker
  • James Jordan como Two Cups
  • Austin Hébert como Randy
  • Jonah Wharton como Tex
  • Thad Luckinbill como Kyle
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Dónde ver la serie Operativo Lioness, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Netflix hasta el 17 de abril, y en Paramount Plus.
  • Estados Unidos: la serie Operativo: Lioness se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la serie Operativo: Lioness se puede ver en Movistar Plus.

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