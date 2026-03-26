Detective Hole (Harry Hole, 2026) ya se estrenó en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una propuesta intensa de misterio y crimen. Creada por Jo Nesbø, adapta una de las sagas policiales más populares del nordic noir y sigue a un detective brillante pero atormentado que enfrenta a un asesino serial mientras lidia con sus propios conflictos.
Acaba de estrenar en Netflix el thriller de 9 capítulos que promete arrasar en el ranking mundial
Ya se estrenó en Netflix la historia de misterio y crimen que se suma a las series y películas más destacadas con críticas positivas y gran expectativa
Ambientada en Oslo, la historia combina investigación criminal, corrupción interna y tensión psicológica, elementos clave del género. Con una primera temporada de 9 episodios, la serie es una de las apuestas fuertes de Netflix dentro de las series y películas de suspenso para este mes.
En cuanto a la recepción, las primeras críticas especializadas destacan su solidez dentro del género. Desde Collider, Kelcie Mattson valoró que “cumple prácticamente en todas partes”, mientras que desde Screen Rant señalaron que logra ganarse un lugar entre las mejores adaptaciones de thrillers policiales en streaming, aunque con algunos altibajos.
Netflix: de qué trata la serie Detective Hole
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Detective Hole versa: "En esta atrapante serie basada en las exitosas novelas policíacas de Jo Nesbø, el brillante detective Harry Hole persigue asesinos mientras enfrenta a sus propios demonios".
Dos agentes de policía (y, supuestamente, colegas) se encuentran en extremos opuestos de la ley. Harry Hole (Tobias Santelmann) es un detective de homicidios brillante cuyos problemas personales le atormentan.
Se enfrenta con su viejo adversario Tom Waaler (Joel Kinnaman), un detective corrupto. Mientras se abren camino entre las difusas líneas de la ética del sistema de justicia penal, Harry debe hacer todo lo que esté en su mano para atrapar a un asesino en serie y presentar a Waaler ante la ley antes de que sea demasiado tarde.
Reparto de Detective Hole, serie de Netflix
- Tobias Santelmann como Det. Harry Hole
- Joel Kinnaman como Det. Tom Waaler
- Pia Tjelta como Rakel Fauke
Dónde ver la serie Detective Hole, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Detective Hole se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Detective Hole se puede ver en Netflix.
- España: la serie Detective Hole se puede ver en Netflix.