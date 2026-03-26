Acaba de estrenar en Netflix el thriller de 9 capítulos que promete arrasar en el ranking mundial

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Netflix: de qué trata la serie Detective Hole

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Detective Hole versa: "En esta atrapante serie basada en las exitosas novelas policíacas de Jo Nesbø, el brillante detective Harry Hole persigue asesinos mientras enfrenta a sus propios demonios".

Dos agentes de policía (y, supuestamente, colegas) se encuentran en extremos opuestos de la ley. Harry Hole (Tobias Santelmann) es un detective de homicidios brillante cuyos problemas personales le atormentan.

Se enfrenta con su viejo adversario Tom Waaler (Joel Kinnaman), un detective corrupto. Mientras se abren camino entre las difusas líneas de la ética del sistema de justicia penal, Harry debe hacer todo lo que esté en su mano para atrapar a un asesino en serie y presentar a Waaler ante la ley antes de que sea demasiado tarde.

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Reparto de Detective Hole, serie de Netflix

Tobias Santelmann como Det. Harry Hole

Joel Kinnaman como Det. Tom Waaler

Pia Tjelta como Rakel Fauke

Dónde ver la serie Detective Hole, según la zona geográfica