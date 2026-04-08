Copa Sudamericana: San Lorenzo no pudo con Recoleta y Riestra igualó con Palestino

Aunque antes visita a Newell's (domingo 12 a las 15) en el Torneo Apertura, San Lorenzo continuará su camino en la Copa Sudamericana el jueves 16 a las 21.30 recibiendo a Deportivo Cuenca que este miércoles le ganó 1 a 0 al Santos de Brasil.

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Deportivo Riestra igualó con Palestino

Deportivo Riestra apenas pudo igualar sin goles con Palestino de Chile en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

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Sin victorias en lo que va del Torneo Apertura, Riestra tampoco pudo ganar en el plano internacional donde volverá a jugar el martes 14 a las 19 en Porto Alegre ante Gremio.