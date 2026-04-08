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Copa Sudamericana: San Lorenzo no pudo con Recoleta y Riestra igualó con Palestino

San Lorenzo empezó perdiendo y empató con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha de la Copa Sudamericana

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
San Lorenzo apenas pudo empatar.

San Lorenzo apenas pudo empatar.

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo paraguayo abrió el marcador a los 13' con el gol de Allan Wlk, mientras que el Ciclón igualó por intermedio de Rodrigo Auzmendi, a los 17'.

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San Lorenzo empató con el modesto Recoleta en la Copa Sudamericana.

San Lorenzo empató con el modesto Recoleta en la Copa Sudamericana.

Luego, con el ingreso del mendocino Gonzalo Ábrego, el equipo azulgrana fue a buscar la victoria, pero no le alcanzó y debió conformarse con sumar solo un punto en el debut.

Aunque antes visita a Newell's (domingo 12 a las 15) en el Torneo Apertura, San Lorenzo continuará su camino en la Copa Sudamericana el jueves 16 a las 21.30 recibiendo a Deportivo Cuenca que este miércoles le ganó 1 a 0 al Santos de Brasil.

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Deportivo Riestra igualó con Palestino

Deportivo Riestra apenas pudo igualar sin goles con Palestino de Chile en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

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Sin victorias en lo que va del Torneo Apertura, Riestra tampoco pudo ganar en el plano internacional donde volverá a jugar el martes 14 a las 19 en Porto Alegre ante Gremio.

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