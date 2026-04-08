Copa Sudamericana: San Lorenzo no pudo con Recoleta y Riestra igualó con Palestino

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.
San Lorenzo empezó perdiendo y empató con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha de la Copa Sudamericana
San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.
El equipo paraguayo abrió el marcador a los 13' con el gol de Allan Wlk, mientras que el Ciclón igualó por intermedio de Rodrigo Auzmendi, a los 17'.
Luego, con el ingreso del mendocino Gonzalo Ábrego, el equipo azulgrana fue a buscar la victoria, pero no le alcanzó y debió conformarse con sumar solo un punto en el debut.
Aunque antes visita a Newell's (domingo 12 a las 15) en el Torneo Apertura, San Lorenzo continuará su camino en la Copa Sudamericana el jueves 16 a las 21.30 recibiendo a Deportivo Cuenca que este miércoles le ganó 1 a 0 al Santos de Brasil.
Deportivo Riestra apenas pudo igualar sin goles con Palestino de Chile en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana.
Sin victorias en lo que va del Torneo Apertura, Riestra tampoco pudo ganar en el plano internacional donde volverá a jugar el martes 14 a las 19 en Porto Alegre ante Gremio.