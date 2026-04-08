Mendocino de selección: Juan Ignacio López, convocado a la Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud

Juan Ignacio López, futbolista de Godoy Cruz, fue citado para representar a la Selección argentina Sub 17 que disputará los próximos Juegos Odesur de la Juventud.
Juan Ignacio López, de Godoy Cruz, fue citado a la Selección argentina Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud.
Juan Ignacio López, futbolista de Godoy Cruz, fue citado para representar a la Selección argentina Sub 17 que disputará los próximos Juegos Odesur de la Juventud.
El lateral mendocino integra la nómina que jugará en Panamá del 12 al 25 de abril y compartirá el grupo con Paraguay, Bolivia y la selección local.
López, categoría 2009, ha estado en varias convocatorias y la última fue el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba, donde enfrentó a Chile, Venezuela, Paraguay y Perú.
Claudio Gugnali, quien fuera asistente de Alejandro Sabella y forma parte de la estructura de la AFA, será el DT a cargo del equipo nacional.
Las finales por el oro y el bronce serán el Domingo 19/4 a las 16 y a las 21.