Mendocino de selección: Juan Ignacio López, convocado a la Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud

El lateral mendocino integra la nómina que jugará en Panamá del 12 al 25 de abril y compartirá el grupo con Paraguay, Bolivia y la selección local.

lopez 2 Juan Ignacio López, de Godoy Cruz a la Selección argentina Sub 17.

López, categoría 2009, ha estado en varias convocatorias y la última fue el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba, donde enfrentó a Chile, Venezuela, Paraguay y Perú.