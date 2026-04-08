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Mendocino de selección: Juan Ignacio López, convocado a la Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud

Juan Ignacio López, de Godoy Cruz, fue citado a la Selección argentina Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
López vestirá otra vez la celeste y blanca.

López vestirá otra vez la celeste y blanca.

Juan Ignacio López, futbolista de Godoy Cruz, fue citado para representar a la Selección argentina Sub 17 que disputará los próximos Juegos Odesur de la Juventud.

El lateral mendocino integra la nómina que jugará en Panamá del 12 al 25 de abril y compartirá el grupo con Paraguay, Bolivia y la selección local.

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Juan Ignacio L&oacute;pez, de Godoy Cruz a la Selecci&oacute;n argentina Sub 17.

Juan Ignacio López, de Godoy Cruz a la Selección argentina Sub 17.

López, categoría 2009, ha estado en varias convocatorias y la última fue el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba, donde enfrentó a Chile, Venezuela, Paraguay y Perú.

Claudio Gugnali, quien fuera asistente de Alejandro Sabella y forma parte de la estructura de la AFA, será el DT a cargo del equipo nacional.

Los partidos de la Selección argentina Sub 17 en los Juegos Odesur de la Juventud

  • Lunes 13/4 a las 11 vs. Bolivia
  • Miércoles 15/4 a las 16 vs. Paraguay
  • Viernes 17/4 a las 21 vs. Panamá

Las finales por el oro y el bronce serán el Domingo 19/4 a las 16 y a las 21.

La Selección argentina Sub 17 para los Juegos Odesur de la Juventud

  • Joel Abregú (Temperley)
  • Joaquín Albornoz (Temperley)
  • Joel Argañaraz (Quilmes)
  • Juan Ignacio López (Godoy Cruz)
  • Santino González (Colón)
  • Gabriel Lovato (Colón)
  • Martín Mauro (Ferro Carril Oeste)
  • Mateo Arrieta (All Boys)
  • Leandro Alegre (Los Andes)
  • Valentino Albornoz (Colón)
  • Uriel Pepe (Ferro Carril Oeste)
  • Matías Núñez (Estudiantes)
  • Uriel Aguirre (Armenio)
  • Juan Cruz Habib (Acassuso)
  • Joaquín López Roig (Ferro Carril Oeste)
  • Juan Guillermo Aimale (Quilmes)
  • Bruno Aguirre (Talleres)
  • Benjamín Domínguez (Alumni)

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