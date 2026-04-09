Cómo hacer la fórmula antiempañante casera: la receta perfecta para el parabrisas del auto

Por suerte, la receta más práctica probablemente esté guardada en el botiquín de tu baño o en la alacena de la cocina.

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Receta de la fórmula antiempañante para vidrios del auto

Aunque suene extraño, la crema o espuma de afeitar es uno de los mejores repelentes de humedad que existen para los vidrios. Esto se debe a que contiene ingredientes activos (como jabones y glicerina) que dejan una película protectora microscópica sobre el cristal, alterando la tensión superficial del agua e impidiendo que las microgotas de condensación se adhieran.

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Cómo aplicar la receta en los vidrios del auto

Limpieza previa: antes de aplicar cualquier producto, el vidrio debe estar impecable del lado de adentro. Usá limpiavidrios o una mezcla de agua y alcohol para sacar la tierra o la grasitud. Secá bien con un paño de microfibra o papel de diario.

debe estar impecable del lado de adentro. Usá limpiavidrios o una mezcla de agua y alcohol para sacar la tierra o la grasitud. Secá bien con un paño de microfibra o papel de diario. Aplicación: colocá una pequeña cantidad de espuma de afeitar en un paño de microfibra limpio y seco (no uses demasiada, con el tamaño de una nuez alcanza para empezar).

Fricción: frotá la espuma por todo el interior del parabrisas con movimientos circulares, cubriendo bien toda la superficie. El vidrio va a quedar borroso al principio; es normal.

con movimientos circulares, cubriendo bien toda la superficie. El va a quedar borroso al principio; es normal. Pulido final: con la cara limpia del paño (o con otro paño de microfibra seco), retirá los restos de la espuma puliendo el vidrio con energía hasta que quede completamente transparente y sin vetas.

¡Y listo! Esta barrera invisible evitará que el vidrio se empañe durante varias semanas. Podés repetir el proceso en las ventanillas laterales y en el espejo retrovisor.

Receta antiempañante: el plan B

Si no tenés espuma de afeitar, la vieja y confiable mezcla de vinagre blanco también funciona de maravilla como receta, además de ser un excelente desengrasante.

La preparación: mezclá en un rociador partes iguales de agua y vinagre blanco (el de alcohol, no uses de manzana ni de vino).

El uso: rociá la mezcla en un paño y pasalo por el interior del vidrio. Secá y lustrá con papel de diario o microfibra. El olor a vinagre es fuerte al principio, pero desaparece a los pocos minutos de ventilar el auto.

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Consejos extra para evitar la humedad en el auto

Revisá el filtro del habitáculo (filtro antipolen): si está muy sucio o tapado, el aire no circula bien y la humedad se queda atrapada adentro. Cambiarlo es clave en esta época del año.

Sacudí el paraguas y el calzado: Los días de lluvia, la principal fuente de humedad es la que nosotros mismos ingresamos al auto . Tratá de sacudir bien todo antes de cerrar la puerta.

. Tratá de sacudir bien todo antes de cerrar la puerta. Usá el aire acondicionado: Aunque haga frío, encender el aire acondicionado junto con la calefacción ayuda a secar el aire dentro del vehículo mucho más rápido.