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Cómo hacer la fórmula antiempañante casera: la receta perfecta para el parabrisas del auto

Cuando el parabrisas o cualquier vidrio del auto se empaña, nada mejor que aplicar esta receta que es muy eficaz

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
Hay una receta de una fórmula que sirve para que el parabrisas del auto no se empañe.

Hay una receta de una fórmula que sirve para que el parabrisas del auto no se empañe.

Cualquier conductor conoce la frustración: arrancar el auto temprano en la mañana, con el apuro de llegar al trabajo o llevar a los chicos a la escuela, y encontrarse con el parabrisas completamente blanco. Por suerte hay una receta para aplicarle a los vidrios y no correr peligro.

El contraste entre la temperatura exterior y el calor dentro del habitáculo hace que la humedad se condense en los cristales, reduciendo la visibilidad a cero y multiplicando los riesgos de accidentes.

Si bien el aire acondicionado y el desempañador del auto son la solución técnica, a veces tardan demasiado en hacer efecto. En el mercado existen aerosoles y líquidos antiempañantes muy efectivos, pero sus precios no siempre son amigables con el bolsillo.

Por suerte, la receta más práctica probablemente esté guardada en el botiquín de tu baño o en la alacena de la cocina.

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Receta de la fórmula antiempañante para vidrios del auto

Aunque suene extraño, la crema o espuma de afeitar es uno de los mejores repelentes de humedad que existen para los vidrios. Esto se debe a que contiene ingredientes activos (como jabones y glicerina) que dejan una película protectora microscópica sobre el cristal, alterando la tensión superficial del agua e impidiendo que las microgotas de condensación se adhieran.

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Cómo aplicar la receta en los vidrios del auto

  • Limpieza previa: antes de aplicar cualquier producto, el vidrio debe estar impecable del lado de adentro. Usá limpiavidrios o una mezcla de agua y alcohol para sacar la tierra o la grasitud. Secá bien con un paño de microfibra o papel de diario.
  • Aplicación: colocá una pequeña cantidad de espuma de afeitar en un paño de microfibra limpio y seco (no uses demasiada, con el tamaño de una nuez alcanza para empezar).
  • Fricción: frotá la espuma por todo el interior del parabrisas con movimientos circulares, cubriendo bien toda la superficie. El vidrio va a quedar borroso al principio; es normal.
  • Pulido final: con la cara limpia del paño (o con otro paño de microfibra seco), retirá los restos de la espuma puliendo el vidrio con energía hasta que quede completamente transparente y sin vetas.

¡Y listo! Esta barrera invisible evitará que el vidrio se empañe durante varias semanas. Podés repetir el proceso en las ventanillas laterales y en el espejo retrovisor.

Receta antiempañante: el plan B

Si no tenés espuma de afeitar, la vieja y confiable mezcla de vinagre blanco también funciona de maravilla como receta, además de ser un excelente desengrasante.

  • La preparación: mezclá en un rociador partes iguales de agua y vinagre blanco (el de alcohol, no uses de manzana ni de vino).
  • El uso: rociá la mezcla en un paño y pasalo por el interior del vidrio. Secá y lustrá con papel de diario o microfibra. El olor a vinagre es fuerte al principio, pero desaparece a los pocos minutos de ventilar el auto.
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Consejos extra para evitar la humedad en el auto

  • Revisá el filtro del habitáculo (filtro antipolen): si está muy sucio o tapado, el aire no circula bien y la humedad se queda atrapada adentro. Cambiarlo es clave en esta época del año.
  • Sacudí el paraguas y el calzado: Los días de lluvia, la principal fuente de humedad es la que nosotros mismos ingresamos al auto. Tratá de sacudir bien todo antes de cerrar la puerta.
  • Usá el aire acondicionado: Aunque haga frío, encender el aire acondicionado junto con la calefacción ayuda a secar el aire dentro del vehículo mucho más rápido.

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