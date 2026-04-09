El ámbito científico celebra un nuevo descubrimiento fundamental para entender el pensamiento presocrático. Un equipo de papirólogos de la Universidad de Lieja localizó fragmentos de papiro con escritos originales de Empédocles de Agrigento. El hallazgo se produjo en el Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo, bajo la etiqueta P.Fouad inv. 218, una pieza que permanecía sin identificar desde hace décadas en el museo.
Descubrimiento inesperado: un papiro con versos del filósofo que se arrojó a un volcán
Un descubrimiento reveló treinta versos inéditos de Empédocles en los archivos de un museo egipcio tras pasar siglos en el anonimato
Los treinta versos pertenecen al siglo V a.C. y forman parte de Physica, la obra cumbre del filósofo. Hasta este momento, la comunidad académica dependía de testimonios secundarios de autores como Platón, Aristóteles o Plutarco para conocer su doctrina. La aparición de este material permite leer, sin intermediarios, sus explicaciones sobre la teoría de los efluvios y la anatomía del ojo.
Empédocles es recordado por su teoría de las cuatro raíces (fuego, aire, tierra y agua) y por su final legendario. Según la tradición, el pensador saltó al cráter de un volcán para demostrar su divinidad ante sus seguidores. Aunque su rastro se perdió en el Etna, su obra literaria reaparece en este museo con un estilo que guarda similitud con el Papiro de Estrasburgo recuperado en 1992.
El legado del filósofo
El análisis científico estuvo a cargo de Nathan Carlig, Alain Martin y Oliver Primavesi. El descubrimiento aporta descripciones técnicas sobre cómo las partículas de los objetos viajan por el aire para producir el sentido del olfato. Estos conceptos influyeron directamente en el desarrollo del atomismo de Demócrito y en la lírica de autores romanos como Lucrecio.
Los fragmentos detallan un sistema donde el Amor y la Discordia actúan como fuerzas motrices de los elementos. El texto del museo de El Cairo revela ecos literarios que también aparecen en las comedias de Aristófanes. Los investigadores confirmaron la autenticidad de la pieza tras comparar la caligrafía y la estructura métrica con otros rollos griegos del mismo periodo.
Vínculos filosóficos
La investigación comenzó formalmente en 2017 durante un programa de catalogación de rollos no identificados. Sin embargo, los expertos confirmaron que se trataba de Sobre la naturaleza recién en el año 2021. El descubrimiento de estas estrofas permite reconstruir pasajes que la filología clásica solo conocía a través de resúmenes incompletos realizados por Teofrasto.
Los resultados de este trabajo aparecen en el libro L’Empédocle du Caire, que incluye la traducción y el comentario filológico de los fragmentos. El filósofo utilizó un lenguaje inspirado en la épica de Homero para explicar procesos biológicos y físicos complejos. Esta documentación científica ya forma parte del catálogo permanente de papirología griega en la sede de El Cairo.