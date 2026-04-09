Descubrimiento inesperado: un papiro con versos del filósofo que se arrojó a un volcán

El legado del filósofo

El análisis científico estuvo a cargo de Nathan Carlig, Alain Martin y Oliver Primavesi. El descubrimiento aporta descripciones técnicas sobre cómo las partículas de los objetos viajan por el aire para producir el sentido del olfato. Estos conceptos influyeron directamente en el desarrollo del atomismo de Demócrito y en la lírica de autores romanos como Lucrecio.

empedocles volcan Una de las leyendas sobre el filósofo asegura que se arrojó al Edna.

Los fragmentos detallan un sistema donde el Amor y la Discordia actúan como fuerzas motrices de los elementos. El texto del museo de El Cairo revela ecos literarios que también aparecen en las comedias de Aristófanes. Los investigadores confirmaron la autenticidad de la pieza tras comparar la caligrafía y la estructura métrica con otros rollos griegos del mismo periodo.

Vínculos filosóficos

La investigación comenzó formalmente en 2017 durante un programa de catalogación de rollos no identificados. Sin embargo, los expertos confirmaron que se trataba de Sobre la naturaleza recién en el año 2021. El descubrimiento de estas estrofas permite reconstruir pasajes que la filología clásica solo conocía a través de resúmenes incompletos realizados por Teofrasto.

Los resultados de este trabajo aparecen en el libro L’Empédocle du Caire, que incluye la traducción y el comentario filológico de los fragmentos. El filósofo utilizó un lenguaje inspirado en la épica de Homero para explicar procesos biológicos y físicos complejos. Esta documentación científica ya forma parte del catálogo permanente de papirología griega en la sede de El Cairo.