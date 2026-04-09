China se lanza y restablece relaciones estratégicas con un oponente clave de Estados Unidos

No es un dato menor que se trate de la primera visita de Wang Yi a Pyongyang desde 2019. En ese período, el escenario regional cambió. Corea del Norte profundizó su acercamiento con Rusia, mientras China buscó mantener su influencia sin exponerse directamente a tensiones mayores. Además, el viaje ocurre en la antesala de posibles movimientos diplomáticos más amplios. Se da en paralelo a conversaciones entre China y Estados Unidos sobre futuras reuniones entre líderes, y en un contexto donde vuelve a mencionarse la posibilidad de retomar contactos entre Washington y Pyongyang.

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¿Qué implica que China restablesca relaciones con Corea del Norte?

La relación entre ambos países nunca fue secundaria. China es, en términos económicos, el principal sostén de Corea del Norte: concentra la mayor parte de su comercio exterior y funciona como su canal más estable de asistencia. Pero ese vínculo, históricamente cercano, también atraviesa ajustes según el contexto geopolítico y las prioridades de cada gobierno.

En ese marco, la visita aparece como un intento de reposicionamiento. Beijing busca recuperar centralidad en la relación con Pyongyang en un momento en que el equilibrio regional está en movimiento. La guerra en Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y el rol creciente de Rusia en Asia reconfiguraron alianzas que antes parecían más estables.

No se trata solo de bilateralidad, sino de coordinación en un escenario donde Corea del Norte sigue siendo un actor clave en temas como la seguridad nuclear y el equilibrio militar en Asia.