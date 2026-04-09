"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo cumpliría hoy 70 años

El fútbol argentino se detiene para recordar a uno de sus hijos más queridos porque un 9 de abril, pero de 1956, nació Miguel Ángel Russo. Hoy cumpliría 70 años y su ausencia se siente con la misma intensidad que el respeto que sembró en cada cancha que pisó.
A seis meses de su partida - falleció el 8 de octubre de 2025 - el legado del "Eterno Miguel" trasciende los títulos y las camisetas mientras que se instala en la memoria colectiva como un ejemplo de dignidad, lucha y pasión.
Miguel Ángel Russo es uno de los pocos "One-Club Man"
Nacido en Valentín Alsina en 1956, Russo no fue solo un director técnico exitoso; fue un caballero del deporte. Su fallecimiento en octubre de 2025 dejó un vacío profundo, pero este aniversario de nacimiento sirve para celebrar una vida dedicada íntegramente a la pelota y a los valores humanos.
Antes de ser el estratega que todos conocemos, Miguel fue un símbolo de Estudiantes de La Plata. Disputó 435 partidos con la camiseta del Pincha, siendo uno de los pocos futbolistas en la historia moderna en defender una sola institución durante toda su carrera profesional (1975-1988).
Bajo la tutela de Carlos Salvador Bilardo fue pieza clave en los títulos del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.
Miguel Ángel Russo: 70 años de un legado imborrable en el fútbol argentino
Como entrenador, su nombre quedó grabado en oro en los clubes más pasionales del país:
Boca Juniors: el último gran arquitecto de la gloria continental, llevando al equipo de Juan Román Riquelme a levantar la Copa Libertadores 2007. Su último ciclo en el club lo consolidó como una figura paternal y sabia para el plantel.
Rosario Central: ídolo absoluto en Arroyito. Su capacidad para devolverle la sonrisa al "Canalla", logrando el ascenso y posteriormente el título de la Copa de la Liga 2023, lo colocó en el Olimpo de la institución.
Trayectoria Internacional: dejó una huella profunda en Millonarios de Colombia, donde no solo ganó títulos, sino que comenzó su valiente batalla pública contra la enfermedad con una entereza admirable.
Es así que logró obtener los siguientes títulos:
Boca Juniors (3 títulos):
Copa Libertadores (2007).
Superliga Argentina (2019/20).
Copa de la Liga Profesional / Copa Maradona (2020).
Rosario Central (2 títulos):
Campeonato Primera B Nacional (2012/13).
Copa de la Liga Profesional (2023).
Millonarios de Colombia (2 títulos):
Torneo Finalización (2017).
Superliga de Colombia (2018).
Lanús (2 títulos/ascensos):
Ascenso a Primera División vía Reducido (1990).
Campeonato Nacional B (1991/92).
Vélez Sarsfield (1 título):
Torneo Clausura (2005).
Estudiantes de La Plata (1 título):
Campeonato Nacional B (1994/95).
Una placa en honor a Miguel Ángel Russo
La familia de Miguel Ángel Russo colocará una placa en su honor en el hospital de niños Víctor J. Vilela, donde el ex entrenador solía colaborar en vida. "Todo se cura con amor" era una de las frases que hizo popular mientras era entrenador de Millonarios en Colombia, cuando atravesaba un tratamiento contra el cáncer en 2017.
Son justamente las palabras que eligió la Asociación Civil Sol del Sur para acompañar el homenaje en el centro de salud pediátrico. Entre los presentes estarán los dos hijos de Russo, su esposa Mónica y su nieto.