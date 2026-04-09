"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo cumpliría hoy 70 años

Antes de ser el estratega que todos conocemos, Miguel fue un símbolo de Estudiantes de La Plata. Disputó 435 partidos con la camiseta del Pincha, siendo uno de los pocos futbolistas en la historia moderna en defender una sola institución durante toda su carrera profesional (1975-1988).

Bajo la tutela de Carlos Salvador Bilardo fue pieza clave en los títulos del Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

Miguel Ángel Russo - Estudiantes Miguel Ángel Russo como jugador solo defendió los colores de un equipo.

Miguel Ángel Russo: 70 años de un legado imborrable en el fútbol argentino

Como entrenador, su nombre quedó grabado en oro en los clubes más pasionales del país:

Boca Juniors: el último gran arquitecto de la gloria continental, llevando al equipo de Juan Román Riquelme a levantar la Copa Libertadores 2007. Su último ciclo en el club lo consolidó como una figura paternal y sabia para el plantel.

Rosario Central : ídolo absoluto en Arroyito. Su capacidad para devolverle la sonrisa al "Canalla", logrando el ascenso y posteriormente el título de la Copa de la Liga 2023, lo colocó en el Olimpo de la institución.

: ídolo absoluto en Arroyito. Su capacidad para devolverle la sonrisa al "Canalla", logrando el ascenso y posteriormente el título de la Copa de la Liga 2023, lo colocó en el Olimpo de la institución. Trayectoria Internacional: dejó una huella profunda en Millonarios de Colombia, donde no solo ganó títulos, sino que comenzó su valiente batalla pública contra la enfermedad con una entereza admirable.

Miguel Ángel Russo - Rosario Central Miguel Ángel Russo es adorado por los hinchas del Canalla.

Es así que logró obtener los siguientes títulos:

Boca Juniors (3 títulos): Copa Libertadores (2007). Superliga Argentina (2019/20). Copa de la Liga Profesional / Copa Maradona (2020).

(3 títulos): Rosario Central (2 títulos): Campeonato Primera B Nacional (2012/13). Copa de la Liga Profesional (2023).

(2 títulos): Millonarios de Colombia (2 títulos): Torneo Finalización (2017). Superliga de Colombia (2018).

Lanús (2 títulos/ascensos): Ascenso a Primera División vía Reducido (1990). Campeonato Nacional B (1991/92).

Vélez Sarsfield (1 título): Torneo Clausura (2005).

Estudiantes de La Plata (1 título): Campeonato Nacional B (1994/95).

(1 título):

Miguel Ángel Russo - Camiseta de Maradona Miguel Ángel Russo: un entrenador respetado por todos.

Una placa en honor a Miguel Ángel Russo

La familia de Miguel Ángel Russo colocará una placa en su honor en el hospital de niños Víctor J. Vilela, donde el ex entrenador solía colaborar en vida. "Todo se cura con amor" era una de las frases que hizo popular mientras era entrenador de Millonarios en Colombia, cuando atravesaba un tratamiento contra el cáncer en 2017.

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Son justamente las palabras que eligió la Asociación Civil Sol del Sur para acompañar el homenaje en el centro de salud pediátrico. Entre los presentes estarán los dos hijos de Russo, su esposa Mónica y su nieto.