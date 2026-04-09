Qué signfica que tu gato aplane las orejas mientras lo miras y por qué es algo negativo

Tener un gato en casa es embarcarse en un aprendizaje constante sobre comunicación no verbal. A diferencia de los perros, que suelen ser más efusivos, los felinos utilizan matices sutiles en su lenguaje corporal para expresar sus emociones.
Uno de los gestos más intrigantes y, a menudo, malinterpretados es cuando el felino decide aplanar sus orejas al mantener contacto visual con su dueño. Pero, ¿qué significa realmente este comportamiento y por qué debería importarte?
Qué significa que tu gato aplane las orejas mientras lo miras
Las orejas de un gato son extremadamente móviles, gracias a los 32 músculos que las controlan. Cuando están hacia adelante, el animal está relajado o curioso. Sin embargo, cuando se aplanan contra la cabeza o se orientan hacia los lados, puede ser esta una señal de alerta roja.
La clave de este comportamiento reside en la naturaleza de la mirada. En el mundo animal, y específicamente para un gato, el contacto visual directo y prolongado es una señal de dominancia o una amenaza de ataque.
Si tu mascota aplana las orejas mientras sostienes su mirada, te está enviando un mensaje claro: se siente intimidado, agredido o extremadamente irritado.
Ante este gesto, lo más importante es no forzar la interacción con tu mascota. Si tu gato muestra este lenguaje corporal, retira la mirada de inmediato, parpadea lentamente y dale espacio físico.
Los tres pilares de esta reacción
- Miedo y autoprotección: al pegar las orejas al cráneo, el gato reduce su perfil para evitar que estas partes tan sensibles sufran daños en una posible pelea. Es un mecanismo de defensa instintivo.
- Agresión defensiva: si además de las orejas planas notas pupilas dilatadas y el lomo erizado, tu mascota está a un paso de lanzar un zarpazo. No es un gesto de odio, sino una respuesta a un nivel de estrés que ya no puede controlar.
- Sobreestimulación: a veces, el simple hecho de que lo miremos cuando está intentando descansar o después de una sesión larga de juegos puede ser "demasiado". Entender que significa este límite es vital para mantener una convivencia sana.