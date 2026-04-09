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Qué signfica que tu gato aplane las orejas mientras lo miras y por qué es algo negativo

Si tu gato aplana las orejas mientras lo miras, puede ser algo negativo. Descubre qué significa este comportamiento, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este comportamiento puede indicar que tu gato está sobreestimulado. 

Este comportamiento puede indicar que tu gato está sobreestimulado. 

Tener un gato en casa es embarcarse en un aprendizaje constante sobre comunicación no verbal. A diferencia de los perros, que suelen ser más efusivos, los felinos utilizan matices sutiles en su lenguaje corporal para expresar sus emociones.

Uno de los gestos más intrigantes y, a menudo, malinterpretados es cuando el felino decide aplanar sus orejas al mantener contacto visual con su dueño. Pero, ¿qué significa realmente este comportamiento y por qué debería importarte?

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Muchos due&ntilde;os no entienden estos comportamientos de su mascota.&nbsp;

Muchos dueños no entienden estos comportamientos de su mascota.

Qué significa que tu gato aplane las orejas mientras lo miras

Las orejas de un gato son extremadamente móviles, gracias a los 32 músculos que las controlan. Cuando están hacia adelante, el animal está relajado o curioso. Sin embargo, cuando se aplanan contra la cabeza o se orientan hacia los lados, puede ser esta una señal de alerta roja.

La clave de este comportamiento reside en la naturaleza de la mirada. En el mundo animal, y específicamente para un gato, el contacto visual directo y prolongado es una señal de dominancia o una amenaza de ataque.

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Si tu mascota aplana las orejas mientras sostienes su mirada, te está enviando un mensaje claro: se siente intimidado, agredido o extremadamente irritado.

Ante este gesto, lo más importante es no forzar la interacción con tu mascota. Si tu gato muestra este lenguaje corporal, retira la mirada de inmediato, parpadea lentamente y dale espacio físico.

Los tres pilares de esta reacción

  • Miedo y autoprotección: al pegar las orejas al cráneo, el gato reduce su perfil para evitar que estas partes tan sensibles sufran daños en una posible pelea. Es un mecanismo de defensa instintivo.
  • Agresión defensiva: si además de las orejas planas notas pupilas dilatadas y el lomo erizado, tu mascota está a un paso de lanzar un zarpazo. No es un gesto de odio, sino una respuesta a un nivel de estrés que ya no puede controlar.
  • Sobreestimulación: a veces, el simple hecho de que lo miremos cuando está intentando descansar o después de una sesión larga de juegos puede ser "demasiado". Entender que significa este límite es vital para mantener una convivencia sana.

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