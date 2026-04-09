Qué signfica que tu gato aplane las orejas mientras lo miras y por qué es algo negativo

Uno de los gestos más intrigantes y, a menudo, malinterpretados es cuando el felino decide aplanar sus orejas al mantener contacto visual con su dueño. Pero, ¿qué significa realmente este comportamiento y por qué debería importarte?

mascota, gato Muchos dueños no entienden estos comportamientos de su mascota.

Qué significa que tu gato aplane las orejas mientras lo miras

Las orejas de un gato son extremadamente móviles, gracias a los 32 músculos que las controlan. Cuando están hacia adelante, el animal está relajado o curioso. Sin embargo, cuando se aplanan contra la cabeza o se orientan hacia los lados, puede ser esta una señal de alerta roja.