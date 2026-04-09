chiqui tapia La AFA logró un acuerdo con los organismos de Seguridad.

La decisión de la AFA que cambió el fútbol argentino

Ante la imposibilidad de que ambas hinchadas puedan asistir a los partidos se abrió el panorama a una situación sorprendente: las familias regresaron a las canchas. Es que el índice de violencia disminuyó a pasos agigantados y hoy en día el equipo local puede llenar gran parte del estadio con sus hinchas.

Esto provocó que la idea de encuentros con las dos parcialidades se atrasara, "se pateó la pelota hacia adelante" tal como indica la jerga futbolera. Por lo que las canchas continuaron viéndose solo con los colores del equipo local ya que modificar el aforo puede llegar a generar disconformidad de los hinchas locales que no alcancen a comprar su entrada.

No obstante, ahora la AFA llegó a un acuerdo con los organismos de Seguridad y al estrechar las manos coincidieron en que se realizará una prueba piloto durante el fin de semana para evaluar de qué manera se puede efectivizar el publico visitante en todas las categorías del fútbol argentino.

Primera Nacional La AFA confirmó el regreso del público visitante en dos partidos de la Primera Nacional.

Lo confirmó la AFA: vuelven los hinchas visitantes al fútbol argentino

La AFA confirmó los partidos donde se realizará la prueba piloto correspondientes a la fecha 10 de la Primera Nacional:

Quilmes - Nueva Chicago.

Colegiales - Temperley.

La entidad dirigida por Chiqui Tapia realizó un comunicado donde informó la trascendental noticia: "Esta Asociación agradece profundamente el compromiso y el trabajo mancomunado que se está llevando a cabo para poder realizar dichos encuentros al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y al Titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila".

"La AFA le solicita a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos. Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más", concluye el comunicado.

La medida aplicada la Primera Nacional servirá para evaluar qué otros partidos se podrán disputar con ambas parcialidades en las distintas categorías del fútbol argentino.