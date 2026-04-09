¿Conocías la peculiar razón por la que los ascensores de los hospitales no tienen espejos?

Los ascensores de los hospitales reciben todos los días a mucha gente con problemas de salud, así como a amigos y familiares que los visitan, y por supuesto el personal del lugar que se encarga de subir y bajar a los pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos. Pero, hay una curiosidad muy peculiar que no todos suelen notar: no tienen espejos o al menos no que se vea el reflejo.

Por qué los ascensores de los hospitales no tienen espejos

sacarse foto en ascensor Espejos hay en todos lados, menos en uno: en los ascensores de los hospitales.

Casi siempre los hospitales y su personal intentan que la situación de estar allí sea lo menos traumática posible, especialmente teniendo en cuenta que en algunos casos el paciente padece una enfermedad grave y puede pasar ingresado muchos meses seguidos. Por eso, para una persona que está siendo trasladada en camilla o silla de ruedas, verse reflejada en el espejo puede ser traumático.