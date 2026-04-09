¿Conocías la peculiar razón por la que los ascensores de los hospitales no tienen espejos?

¿Quién no se ha subido a un ascensor a mirarse en el espejo y arreglarse en el trayecto de subir o bajar a algún piso? Pues suelen ser un elemento muy común, pero no para los hospitales. Es algo que va más allá de una cuestión puramente arquitectónica y te revelamos el por qué en esta nota.
Los ascensores de los hospitales reciben todos los días a mucha gente con problemas de salud, así como a amigos y familiares que los visitan, y por supuesto el personal del lugar que se encarga de subir y bajar a los pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos. Pero, hay una curiosidad muy peculiar que no todos suelen notar: no tienen espejos o al menos no que se vea el reflejo.
Por qué los ascensores de los hospitales no tienen espejos
Casi siempre los hospitales y su personal intentan que la situación de estar allí sea lo menos traumática posible, especialmente teniendo en cuenta que en algunos casos el paciente padece una enfermedad grave y puede pasar ingresado muchos meses seguidos. Por eso, para una persona que está siendo trasladada en camilla o silla de ruedas, verse reflejada en el espejo puede ser traumático.
Otra explicación lógica es que la mayoría de los pacientes que utilizan el ascensor están bajo efectos de medicación, anestesia o sufren de afecciones neurológicas y el movimiento vertical sumado al reflejo puede generar desorientación o crear distorsiones visuales que confunden a personas con estados mentales alterados.
El espejo también es un elemento distractor innecesario y crean una ilusión de amplitud que puede engañar al camillero al calcular el espacio disponible, provocando choques accidentales contra las paredes del elevador. Otra de las razones es que se ensucian con extrema facilidad y requieren una limpieza constante para que no queden huellas o incluso sangre, lo cual es poco práctico en un área de alto tráfico sanitario.
Sin embargo, actualmente algunos en ciertos edificios los espejos tienen otra función: se ponen para reducir la sensación de claustrofobia y para que la gente se entretenga mirando su reflejo haciendo que la espera parezca más corta.