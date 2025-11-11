El ascensor más alto del mundo: una construcción para 50 personas y más de 300 metros de altura

El ascensor único en el mundo está compuesto por tres cabinas dobles, cada una con capacidad para 50 personas, lo que permite transportar hasta 1.380 pasajeros por hora. A pesar de su tamaño y potencia, esta construcción incorpora avanzados sistemas antisísmicos y de emergencia, esenciales en una región conocida por su inestabilidad geológica.

¿En cuánto minutos llega a la cima? En menos de dos minutos, el Bailong transporta a sus pasajeros desde la base del valle hasta la cima del acantilado, conectando dos niveles del parque que antes requerían horas de caminata.

el Ascensor Bailong (1)

¿Cómo fue la construcción del ascensor más alto del mundo?

El ascensor fue construido directamente sobre un acantilado de cuarzo arenisca. Desde sus cabinas panorámicas de vidrio, los visitantes pueden contemplar un paisaje que parece suspendido entre la neblina y la eternidad.

Su construcción comenzó en 1999 y finalizó en 2002, con una inversión aproximada de 120 millones de yuanes (unos 18 millones de dólares al cambio de la época). El proyecto no estuvo exento de polémica: ambientalistas locales e internacionales expresaron su preocupación por el impacto ecológico en una zona protegida. Sin embargo, las autoridades de China defendieron la obra como un medio para controlar el turismo masivo, limitando el desgaste de los senderos naturales y mejorando la seguridad de los visitantes.

Con todas estas características logró obtener hasta tres récords en el Libro Guinness en fecha de julio de 2015: