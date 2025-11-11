En China los trenes atraviesan edificios en total silencio: así logran esta hazaña única en el mundo

El paso del tren por el edificio se ha convertido en un ícono turístico. Miles de visitantes llegan cada año solo para presenciar ese instante fugaz en que la modernidad cruza una vivienda.

Chongqing es una megaciudad montañosa con más de 32 millones de habitantes, donde construir hacia los lados no siempre es posible. Por eso, los ingenieros optaron por construir hacia adentro, hacia arriba, y, en este caso, literalmente, a través. En lugar de expropiar o demoler el edificio, se decidió integrar la estación en medio del complejo, una solución que ahorró espacio, costos y conflictos sociales.

Peru y corea del sur (3)

El tren que logra una hazaña única en el mundo

El resultado no solo es funcional, sino icónico: los vagones del tren atraviesan el edificio cada pocos minutos, con un sonido máximo de 60 decibelios, similar al de una conversación normal. Los vecinos lo describen como una vibración suave, casi imperceptible. No se tambalean las tazas, no tiemblan las paredes. El aislamiento acústico y la precisión del diseño son tales que el edificio y la estación operan en perfecta sincronía.

La estructura fue reforzada con materiales de alta resistencia y sometida a rigurosas pruebas sísmicas. Chongqing está en una zona con actividad geológica, pero el diseño del edificio permite absorber las vibraciones del tren y del terreno sin comprometer la estabilidad.

Este ejemplo se ha convertido en una especie de emblema del urbanismo chino contemporáneo: ingenio técnico, eficiencia espacial y una filosofía de convivencia entre lo público y lo privado. También es una muestra del enfoque que China está impulsando para enfrentar la urbanización extrema: integrar infraestructuras en lugar de imponerlas.