El ave que volvió a una localidad de Argentina después de 20 años: de cuál se trata

Entre los más importantes, tenemos la pérdida y alteración de sus hábitats naturales. Pues la destrucción o empobrecimiento de los ambientes de pastizales de la región llevó a la especie a buscar nuevas oportunidades. Por otro lado, el desarrollo de la ciudad y sus bordes facilita que aves juveniles procedentes del campo se adentren en zonas urbanas en crecimiento.

A su vez, este tipo de aves son “superplásticas”, comen de todo y son generalistas en la selección de los lugares de nidificación. Es omnívora y oportunista, se alimenta de carroña, basura doméstica, residuos urbanos, insectos, roedores, lo que le brinda ventaja en un ambiente urbano.

Por último, otra de las grandes razones se debe a que los refugios urbanos y ausencia de grandes depredadores: Árboles, postes, techos, aires acondicionados se transforman en sitios de nidificación. Y la ciudad les ofrece menor presión de depredación que el ambiente natural.

ave chimango (2) Esta ave rapaz destaca por su adaptabilidad y capacidad para sobrevivir en una amplia variedad de hábitats, desde áreas urbanas hasta zonas rurales y boscosas.

Su reparación presenta varias ventanas, ya que el chimango actúa como regulador de poblaciones de palomas, roedores y otras “plagas" al alimentarse de carroña y restos, lo cual ayuda al control ambiental.

Caracteristicas del chimango