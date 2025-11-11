Alerta amarilla: vientos de hasta 90 km/h llegan a la provincia a la mayoría del país

Luego de varios días en alerta por la llegada de fuertes tormentas con viento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos este martes 11 de noviembre. A continuación te contaremos las zonas que se verán afectadas con la llegada de estos fenómenos al país.
Alerta en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a una gran cantidad de provincias. Las zonas afectadas son Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Durante el día miércoles 12, se espera una rotación de los vientos al sector Oeste.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.