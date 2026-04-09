"Tiene un arma": la denuncia de un alumno que desató el pánico en una escuela

La comunidad de Santa Fe, más precisamente la de Santo Tomé, se encuentra conmocionada ante otro grave episodio de inseguridad escolar que pone en alerta a las autoridades: un alumno de 11 años llevó a la escuela un cuchillo de carnicero.
El hecho tuvo lugar en la Escuela N.º 1.106 San Martín, ubicada en la calle 7 de Marzo al 2700. Según confirmaron fuentes oficiales, la situación se detectó el pasado martes, minutos después del ingreso a las aulas.
Alumno de 11 años llevó un cuchillo carnicero a una escuela de Santa Fe
Tras recibir la alerta de un compañero de curso del niño, el equipo directivo de la escuela actuó con rapidez. Bajo un clima de máxima tensión, las autoridades convocaron al alumno a una oficina privada para entrevistarlo.
Fue allí donde el menor, sin ofrecer resistencia, entregó un cuchillo tipo carnicero con una hoja de aproximadamente 15 centímetros de largo y mango de madera.
Como lo marca el protocolo, la escuela llamó al 911 y los efectivos policiales arribaron al establecimiento para secuestrar el arma y labrar las actas correspondientes.
Afortunadamente, el alumno no llegó a esgrimir el cuchillo ni realizó amenazas directas contra sus pares o maestros. La madre del menor fue citada de urgencia para colaborar con el procedimiento.
Este suceso se suma a una serie de hechos similares registrados en distintas provincias, lo que reabre el debate sobre la seguridad en los ingresos escolares y la salud mental de los estudiantes.
Luego de lo sucedido, se confirmó que la escuela San Martín retomó sus actividades, aunque con un equipo interdisciplinario trabajando en el aula para contener a los estudiantes y llevar tranquilidad a los padres.
Tucumán: un joven llevó un arma con seis balas a la escuela
Pocas horas antes de lo sucedido, un joven de 17 años llevó un arma cargada a una escuela ubicada en San Miguel de Tucumán, desatando el caos y las alarmas.
El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación. La hipótesis principal señala que el joven la habría llevado para intimidar a algunos de sus compañeros.