En una ciudad donde el agua siempre ha sido sinónimo de vida, pero también de escasez y presión urbana, surge una construcción que busca redefinir la relación entre infraestructura y paisaje. Se trata de un río que no nace de una fuente milenaria, sino de la ingeniería y la reutilización de recursos.
La iniciativa toma forma en El Cairo, capital de Egipto, donde se desarrolla un ambicioso plan urbano que incluye la creación de un río artificial alimentado, en parte, por aguas residuales tratadas. El proyecto de este río se integra dentro del desarrollo de la Nueva Capital Administrativa, una ciudad planificada al este de El Cairo que busca descongestionar la metrópolis histórica y modernizar su infraestructura.
De aguas residuales a oasis urbano: la construcción de un río artificial de 35 kilómetros en Egipto que promete cambiarlo todo
En términos concretos, la construcción del llamado “Green River”, o río verde, es un corredor hídrico y paisajístico que se extiende a lo largo de varios kilómetros atravesando la nueva ciudad. Su diseño combina canales de agua, espacios verdes y áreas recreativas, con el objetivo de generar un eje ambiental en un entorno predominantemente árido.
El uso de aguas residuales tratadas es central en esta propuesta: permite sostener el caudal del sistema sin depender exclusivamente de fuentes naturales como el río Nilo, históricamente vital pero cada vez más exigido. Este proyecto, que nace bajo la estrategia Egipto Vision 2030, busca aliviar la asfixiante superpoblación de El Cairo, donde malviven más de 18 millones de personas. Según los datos del informe de la revista del sector de ingeniería de la Universidad Al-Azhar, la clave de esta infraestructura reside en la gestión circular del agua.
¿Por qué Egipto apuesta por la construcción de este río?
- esta construcción incorpora tecnología de tratamiento y reutilización hídrica, así como sistemas de riego eficientes para mantener la vegetación en condiciones climáticas adversas.
- además, la escala de este río lo posiciona como uno de los desarrollos urbanos más extensos de este tipo en la región, pensado no solo como infraestructura, sino como espacio público destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
- plantea una solución concreta frente al estrés hídrico, al reutilizar recursos que tradicionalmente se descartaban
- introduce un nuevo modelo de planificación urbana en contextos desérticos, donde el agua deja de ser un límite para convertirse en un elemento gestionado de forma estratégica.
- también refleja una tendencia global: la integración entre sostenibilidad, urbanismo y tecnología como respuesta a ciudades en expansión.