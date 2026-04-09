La iniciativa toma forma en El Cairo, capital de Egipto, donde se desarrolla un ambicioso plan urbano que incluye la creación de un río artificial alimentado, en parte, por aguas residuales tratadas. El proyecto de este río se integra dentro del desarrollo de la Nueva Capital Administrativa, una ciudad planificada al este de El Cairo que busca descongestionar la metrópolis histórica y modernizar su infraestructura.

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De aguas residuales a oasis urbano: la construcción de un río artificial de 35 kilómetros en Egipto que promete cambiarlo todo

En términos concretos, la construcción del llamado “Green River”, o río verde, es un corredor hídrico y paisajístico que se extiende a lo largo de varios kilómetros atravesando la nueva ciudad. Su diseño combina canales de agua, espacios verdes y áreas recreativas, con el objetivo de generar un eje ambiental en un entorno predominantemente árido.