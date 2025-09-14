Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Alexis Matteo marcó los pro y contra del empate del Deportivo Maipú: "Me voy satisfecho pero no contento"

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, evaluó la igualdad del Cruzado ante All Boys en el Omar Higinio Sperdutti.

Por Carolina Quiroga
En el análisis del partido, el entrenador Alexis Matteo reconoció las dificultades a la hora de superar a un All Boys que poco se dispuso a proponer. "No salió el plan de juego sobre todo en la fase ofensiva. Nos enfrentamos a un rival que se replegó muy bien y quizás nos faltó estar más finos en los últimos metros para transformar en situaciones de gol la tenencia que habíamos tenido", comenzó analizando el DT del Deportivo Maipú.

Alexis Matteo reconoció las falencias y las virtudes del Deportivo Maipú en la igualdad ante All Boys.

Alexis Matteo discriminó los pro y contra del empate del Deportivo Maipú ante All Boys

El Cruzado venía de empatar ante Alvarado, en Mar del Plata, y ante el elenco de Floresta no pudo demostrar el mismo rendimiento que tuvo la última vez que jugó de local ante el puntero Deportivo Madryn. "Siempre que no se gana de local, uno se lamenta. Hoy al equipo no le alcanzó, lo tenemos claro, pero fuimos competitivos como lo venimos siendo durante toda esta última parte del torneo", remarcó Alexis Matteo sobre el hecho de conseguir los tres puntos en casa.

"Me voy satisfecho porque All Boys no pateó al arco. Satisfecho sí, contento no. Queríamos sumar de a tres para sacar una diferencia en zona de Reducido pero no se pudo dar", sumó el DT sobre ese octavo lugar en el que se mantiene el Cruzado desde hace ya varias semanas. Con la igualdad de este domingo, Deportivo Maipú no pudo despegarse de su inmediato perseguidor, Los Andes, que solo se separa por dos unidades de esa última ubicación de clasificación al Reducido.

Por último, Alexis Matteo admitió que, pese a la mirada fastidiosa del hincha por no poder dejar una victoria en La Fortaleza, el encuentro ante el AlBo dejó sus aspectos positivos de cara al final. "La gente no lo ve de buena manera quizás porque entiende que, como todos nosotros, de local hay que ganar. Pero en estas últimas fechas, tener regularidad y el arco en cero, son cosas positivas. Hay cosas positivas para destacar", cerró.

