Ex compañero de Lionel Messi en Barcelona desmintió su muerte: "Estoy vivo y sano"

Eric Abidal tuvo que emitir un comunicado en Instagram donde desmintió los rumores que indicaban que había fallecido tras viralizarse en las redes sociales esa información acompañada con una imagen del exjugador en blanco y negro: "El exdefensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer de hígado".

Embed #DEUILL'ancien défenseur de Barcelone et de la France Eric Abidal est mort des suites de complications d'une récente deuxième greffe du foie en raison de sa longue bataille contre le cancer du foie» ”.



Merci pour tout Maestro Abidal #barcelona #FCBarcelona #football pic.twitter.com/RAyPx0e4mo — Narémari Ossiré (@NaremariO) September 14, 2025

El director deportivo del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes fue diagnosticado en 2011 de un tumor hepático y tuvo que ser trasplantado en 2015, aunque luego de eso pudo llevar adelante una vida normal y sin complicaciones.

Eric Abidal, de 46 años, publicó en Instagram: "Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro, estoy bien, estoy vivo y sano. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa".

Comunicado Abidal El comunicado del exdefensor.

Abidal, el exjugador que sobrevivió al cáncer

Diagnosticado en marco de 2011 fue operado y le extirparon el tumor, sin embargo, debido a complicaciones y problemas no resueltos de la operación inicial, tuvo que recibir un hígado en abril de 2012 que fue donado por su primo Gérard.

Eric Abidal El jugador es muy querido y respetado por sus compañeros del Barcelona.

Dani Alves, su compañero en el Barcelona, puso a disposición de Abidal parte de su hígado para ayudarlo, pero el francés se negó para poder proteger la carrera deportiva del brasileño.

Por su parte, los hinchas llevaron adelante la campaña "Ánimo Abidal" donde aplaudieron en el minuto 22 en el partido contra el Getafe el 19 de marzo de 2011, manifestando su apoyo haciendo referencia al número que utilizaba el defensor.

A finales de 2012 volvió a los entrenamientos de manera progresiva hasta que volvió a disputar un partido del Barcelona en abril de 2013.