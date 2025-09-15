Inicio Ovación Fútbol Gustavo Quinteros
Gustavo Quinteros, el candidato número uno para asumir como DT de un Independiente en crisis

La dirigencia de Independiente eligió al campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024, Gustavo Quinteros, como el principal candidato para reemplazar a Julio César Vaccari en el puesto de entrenador.

Por UNO
Quinteros es el elegido en Avellaneda.
La dirigencia de Independiente mantuvo una reunión este lunes en el predio Santo Domingo de Villa Domínico donde eligieron al campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024, Gustavo Quinteros, como el principal candidato para reemplazar a Julio César Vaccari en el puesto de entrenador.

Sin lugar a duda, el segundo semestre de los de Avellaneda en este 2025 es catastrófico. Eliminado tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana, el Rojo aún no ganó en el Torneo Clausura y la derrota de este sábado ante Banfield hizo que el entrenador Vaccari presente la renuncia al cargo tras un año al mando.

quinteros.jpg
Gustavo Quinteros volvería al fútbol argentino para dirigir a Independiente.

En medio de la crisis institucional, económica y deportiva que vive el club, los dirigentes de Independiente se reunieron este lunes en el predio Santo Domingo de Villa Domínico para delinear los pasos a seguir en busca del nuevo entrenador.

Si bien aparecen opciones en el radar como Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldía o la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, la comisión directiva tomó la determinación de apuntar todos sus cañones a la contratación de Quinteros, entrenador campeón con Vélez de la Liga Profesional en 2024 y de último paso por el Gremio de Porto Alegre de Brasil.

Primeros contactos entre Independiente y Gustavo Quinteros

Los dirigentes mantuvieron una reunión virtual con el ex director técnico de la selección de Bolivia que se encuentra en Miami. La idea es primero avanzar sobre las cuestiones económicas y después en los pormenores del contrato.

En paralelo a esta búsqueda, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu dejaron la Reserva momentáneamente y dirigieron el entrenamiento del primer equipo este lunes. La división inferior quedó en manos de Franco Parodi como entrenador, Cristian Menin de ayudante de campo y Cristian Sidotti como preparador físico.

Aunque solo se trató de un primer contacto la idea de la comisión directiva es incorporar al nuevo entrenador cuanto antes, estimativamente el miércoles o jueves, y que debute ante San Lorenzo el próximo domingo a las 14.30 en condición de local.

La trayectoria de Gustavo Quinteros como DT

  • Blooming (Bolivia) 2005-06
  • San Martín (SJ) 2006-07
  • Blooming (Bolivia) 2007-08
  • Bolívar (Bolivia) 2009
  • Oriente Petrolero (Bolivia) 2010
  • Selección de Bolivia 2011-12
  • Emelec (Ecuador) 2012-15
  • Selección de Ecuador 2015-17
  • Al-Nassr (Arabia Saudita) 2017-18
  • Al-Wasl (Arabia Saudita) 2018-19
  • Universidad Católica (Chile) 2019
  • Tijuana (México) 2020
  • Colo-Colo (Chile) 2020-23
  • Vélez Sarsfield 2024
  • Gremio (Brasil) 2025

