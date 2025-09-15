Cuti Romero confirmó que nunca quiso irse del Tottenham

La conferencia de prensa en la previa del trascendental encuentro por Champions League donde el jugador argentino se hizo presente con su entrenador, Romero se refirió a la llegada del técnico al equipo: "Estoy muy contento desde que Thomas llegó, Tottenham es como una familia. Me cae bien el entrenador, me gusta cómo trabajamos, cómo entrenamos".

"Él tomó la decisión de renovar mi contrato. Siempre hay espacio para mejorar, pero creo que todos estamos en el camino correcto para ello. Estoy muy feliz aquí y esa es la clave", comenzó explicando el número 13 de la Selección argentina.

En cuando a los rumores que indicaban que pasaría al Atlético Madrid al finalizar la temporada 2024/25, fue escueto: "Yo nunca dije que me quisiera ir del club".

Tottenham marcha tercero en la Premier League, donde han ganado tres partidos y cayeron en una oportunidad, y se perfila como uno de los grandes protagonistas que tendrá la liga inglesa: "Tenemos un gran técnico y un gran entrenador de defensa. Siempre queremos mejorar. Damos nuestro mejor nivel sin importar contra quién juguemos y lo que queremos es seguir mejorando".

Juan Foyth - Cuti Romero Juan Foyth y Cuti Romero enfrentándose en las inferiores de Estudiantes de La Plata y Belgrano, respectivamente.

Romero: "Creo que tengo mala reputación"

En cuanto al enfrentamiento que tendrá con su compañero de selección, explicó: "Lo conozco muy bien. Jugamos juntos en la Sub 20 y en la Sub 23, convivimos en la Selección. Es un gran chico y un jugador de primer nivel. También estuvo aquí en Tottenham, así que será un partido especial para él. Es una gran persona".

Para finalizar, se refirió a su estilo de juego: "Creo que tengo mala reputación. Me enseñaron a defender así en Argentina. Me encanta este juego, tengo esta esencia. No tengo nada en contra de ningún jugador al que me enfrente, solo defiendo esta camiseta y este escudo".

"Este es mi estilo de juego. Llevo en la sangre jugar así y no cambiaría mi manera de defender dado el nivel que he alcanzado", concluyó el defensor argentino.