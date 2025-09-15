Walter Ribonetto, DT del Tomba, fue quien lo hizo debutar y Barrionuevo reveló que le pidió el entrenador antes de entrar a la cancha: "Me dijo que entre tranquilo, que haga lo que vengo haciendo, que rompa atacando el espacio y que esté tranquilo más que nada".

El delantero, categoría 2005, se sumó al Expreso en la novena división y tuvo sus primeros minutos en Reserva en 2022: "Vine desde muy chico y este club me dio escuela, me dio entrenamiento, la verdad es que no solo me formó como jugador sino también como persona", reconoció.

Los números de Bruno Barrionuevo

En la reserva de Godoy Cruz: 25 partidos, 4 goles y una asistencia.

En 2025 acumuló 13 partidos, dos goles y una asistencia en el Torneo Proyección.

En Huracán Las Heras estuvo en 2023 y 2024: 42 partidos y 4 goles.

Mide 1,74m y es delantero.

Volvió de Huracán Las Heras para debutar en la Primera del Tomba

Bruno, camada 2005, regresó este año a Godoy Cruz luego de ser cedido a préstamo a Huracán Las Heras, donde había logrado la Copa Mendoza y tras sus primeros minutos en Primera División resaltó: "El paso por Huracán Las Heras me sirvió muchísimo para sumar minutos, para ser un jugador más experimentado y poder volver a Godoy Cruz y poder debutar es algo espectacular".

Para Enzo Bruno Barrionuevo haber podido jugar en el renovado estadio Feliciano Gambarte fue algo especial: "Jugar mucho tiempo en inferiores te hace sentir algo especial y haberlo hecho acá en el Gambarte es algo hermoso".