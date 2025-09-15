Barrionuevo se dio el gusto de debutar en Primera.

Barrionuevo se dio el gusto de debutar en Primera.

El debut de Bruno Barrionuevo fue una de las buenas noticias para Godoy Cruz del partido con Barracas Central que terminó igualado sin goles, en el Feliciano Gambarte

Sin poder disimular la sonrisa el joven delantero expresó: "La sensaciones son hermosas, la verdad es que es algo para lo que venía trabajando hace muchísimo tiempo, hoy se me dio y estoy muy contento. Quiero agradecerles a mi compañeros, al cuerpo técnico y en especial a mi familia que estaba en la tribuna mirándome".

barrionuevo 2

Walter Ribonetto, DT del Tomba, fue quien lo hizo debutar y Barrionuevo reveló que le pidió el entrenador antes de entrar a la cancha: "Me dijo que entre tranquilo, que haga lo que vengo haciendo, que rompa atacando el espacio y que esté tranquilo más que nada".

El delantero, categoría 2005, se sumó al Expreso en la novena división y tuvo sus primeros minutos en Reserva en 2022: "Vine desde muy chico y este club me dio escuela, me dio entrenamiento, la verdad es que no solo me formó como jugador sino también como persona", reconoció.

Embed - Barrionuevo debutó en Godoy Cruz

Los números de Bruno Barrionuevo

  • En la reserva de Godoy Cruz: 25 partidos, 4 goles y una asistencia.
  • En 2025 acumuló 13 partidos, dos goles y una asistencia en el Torneo Proyección.
  • En Huracán Las Heras estuvo en 2023 y 2024: 42 partidos y 4 goles.
  • Mide 1,74m y es delantero.

Volvió de Huracán Las Heras para debutar en la Primera del Tomba

Bruno, camada 2005, regresó este año a Godoy Cruz luego de ser cedido a préstamo a Huracán Las Heras, donde había logrado la Copa Mendoza y tras sus primeros minutos en Primera División resaltó: "El paso por Huracán Las Heras me sirvió muchísimo para sumar minutos, para ser un jugador más experimentado y poder volver a Godoy Cruz y poder debutar es algo espectacular".

Bruno Barrionuevo Huracan Las Heras-.jpg

Para Enzo Bruno Barrionuevo haber podido jugar en el renovado estadio Feliciano Gambarte fue algo especial: "Jugar mucho tiempo en inferiores te hace sentir algo especial y haberlo hecho acá en el Gambarte es algo hermoso".

