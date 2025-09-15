Walter Ribonetto, DT del Tomba, fue quien lo hizo debutar y Barrionuevo reveló que le pidió el entrenador antes de entrar a la cancha: "Me dijo que entre tranquilo, que haga lo que vengo haciendo, que rompa atacando el espacio y que esté tranquilo más que nada".
El delantero, categoría 2005, se sumó al Expreso en la novena división y tuvo sus primeros minutos en Reserva en 2022: "Vine desde muy chico y este club me dio escuela, me dio entrenamiento, la verdad es que no solo me formó como jugador sino también como persona", reconoció.
Los números de Bruno Barrionuevo
- En la reserva de Godoy Cruz: 25 partidos, 4 goles y una asistencia.
- En 2025 acumuló 13 partidos, dos goles y una asistencia en el Torneo Proyección.
- En Huracán Las Heras estuvo en 2023 y 2024: 42 partidos y 4 goles.
- Mide 1,74m y es delantero.
Volvió de Huracán Las Heras para debutar en la Primera del Tomba
Bruno, camada 2005, regresó este año a Godoy Cruz luego de ser cedido a préstamo a Huracán Las Heras, donde había logrado la Copa Mendoza y tras sus primeros minutos en Primera División resaltó: "El paso por Huracán Las Heras me sirvió muchísimo para sumar minutos, para ser un jugador más experimentado y poder volver a Godoy Cruz y poder debutar es algo espectacular".
Bruno Barrionuevo Huracan Las Heras-.jpg
Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO
Para Enzo Bruno Barrionuevo haber podido jugar en el renovado estadio Feliciano Gambarte fue algo especial: "Jugar mucho tiempo en inferiores te hace sentir algo especial y haberlo hecho acá en el Gambarte es algo hermoso".