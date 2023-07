Bruno Barrionuevo y su amor sin límites por Huracán Las Heras

Bruno Barrionuevo Huracan Las Heras uno.jpg Bruno Barrionuevo le dedica al gol su mamá Lorena en la tribuna. Foto: Franco Monsalvo/ Prensa Huracán Las Heras

El atacante hizo todas las inferiores y estuvo hasta los 13 años en el club, luego se fue a Godoy Cruz, donde jugó en Reserva y ahora llegó a préstamo hasta diciembre al conjunto que dirige Alejandro Abaurre.

Bruno Barrionuevo contó sus sensaciones tras el gol que le marcó al Chacarero y reconoció: "Sentí una emoción muy grande. Fue mi primer gol en Huracán Las Heras. Desde chico soñé en poder marcar un gol en el club del que soy hincha. Fue especial porque estaba frente a todos los hinchas y se lo dediqué a mi familia que estaba en la tribuna".

Barrionuevo Toti Rios.jpg Bruno Barrionuevo festeja el gol junto a Javier Peñaloza. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Agradecido a sus padres

El festejo fue dedicado a su mamá Lorena que estaba en la tribuna. "Ella desde chico me acompaña a todos lados. Apenas convertí el gol fui a buscarla. Toda mi familia es hincha de Huracán Las Heras, mi papá Armando también es una pieza importante en mi vida".

Las palabras que le dedicó su mamá Lorena

"Por la constancia, esfuerzo y dedicación que pones día a día desde hace años, hoy los frutos comienzan a aparecer y bien merecido lo tenés. Orgullosa de vos y prometo estar siempre cerca en este camino que queda por recorrer. Te ama, tu mamá".

Madre de Barrionuevo.JPG

A Barrionuevo cuando habla de Huracán Las Heras le brillan los ojos y confesó: "Vivo enfrente de la sede del club, arranqué jugando en Huracán y con mi familia lo llevamos a en el corazón".

Bruno Barrionuevo inferiores.jpg Bruno Barrionuevo en el eestadio General San Martín cuando jugaba en las divisiones inferiores de Huracán Las Heras.

Barrionuevo continuó diciendo: "En mis inicios iba a ver a Huracán Las Heras y siempre decía que quería jugar en este club con toda esta gente, El sueño se me cumplió. Cuando le pelota entró, me volví loco y no sabía que hacer".

Su gol al Chacarero