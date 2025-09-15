Franco Saccone, tras el empate del Deportivo Maipú: las dificultades ante All Boys y la actitud hasta el final del certamen

"Con Tomi (Silva) nos entendimos un par de veces, creamos alguna que otra ocasión, faltó que entre", admitió Franco Saccone post empate ante el elenco de Floresta en el Omar Higinio Sperdutti. "Alexis nos da esa libertad para movernos por todo el frente de ataque", señaló el extremo como la directiva otorgada por el entrenador del Botellero, Alexis Matteo.

Sin embargo, el sabor amargo se hizo presente en el universo del Deportivo Maipú por el deseo de haber podido dejar la victoria en casa. "Nos quedamos con bronca porque era importante sumar los tres puntos. De todas maneras se pudo sumar un punto y seguimos en el Reducido", reconoció Franco Saccone y analizó quizás la falencia más evidente que tuvo el Cruzado ante el AlBo: "Quizás nos faltó un poco más de determinación en los últimos metros".

Embed - Franco Saccone analizó el empate de Deportivo Maipú ante All Boys en el Omar Higinio Sperdutti

Lo que viene para el Deportivo Maipú

En la próxima fecha, las 32 del certamen de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú visitará a Arsenal, en Sarandí, el sábado 20 de septiembre desde las 15.30. La meta, puertas para adentro en el plantel, es procurar hacerse de la mayor cantidad de puntos posibles para sostenerse en zona de Reducido y jugar esa instancia que brinda el segundo ascenso a la Primera División. "Nos quedan tres finales. Tenemos que intentar sumar de visitante y, de local, hacernos fuertes y ganar", concluyó Franco Saccone.