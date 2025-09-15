Todos los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores

La serie se abrirá este martes con el cruce entre argentinos de Vélez y Racing. El Fortín ha encontrado un buen funcionamiento de la mano de los mellizos Barros Schelotto y hace siete partidos que no pierde entre la copa y el torneo local. En Libertadores, dejó en el camino a Fortaleza con un resultado global de 2 a 0. Por su parte, la Academia se impuso ante Peñarol en una gesta copera que terminó 3 a 2 en el global, y busca emular esa actuación pese a su irregularidad en el Torneo Clausura.

El miércoles, River y Palmeiras reeditarán la semifinal del 2021 donde el Verdao se impuso 3 a 0 en el Monumental. En esta edición, el Millonario viene de dejar afuera a Libertad de Paraguay y buscará volver a meterse en la mencionada instancia al igual que en el 2024 donde quedó afuera ante Atletico Mineiro. Por su parte, Palmeiras derrotó a Universitario de Perú en octavos y llega afilado con su buen rendimiento en el Brasileirao donde es escolta del líder del torneo, Flamengo.

fortaleza-velez-1 Vélez buscará dejar en el camino a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Justamente será el Megao será rival de Estudiantes de La Plata en esta fase de cuartos de final. La serie abrirá en Brasil y cerrará en La Plata por haber terminado el Pincha primero en su grupo, mejor ubicado que el Flamengo en el suyo. El Fla llega de vencer en octavos a Inter de Porto Alegre mientras que el equipo de Eduardo Domínguez hizo lo propio ante Cerro Porteño.

El final de los enfrentamientos del jueves lo protagonizarán Liga de Quito y San Pablo. El elenco ecuatoriano dio el batacazo y dejó en el camino al vigente campeón de la Libertadores, Botafogo, mientras que San Pablo se impuso ante Atlético Nacional de Colombia.

Cronograma cuartos de final Copa Libertadores