El encuentro ante el Granate dejó algunas anotaciones para Alfredo Berti en cuanto a los protagonistas. En el lateral derecho, Mauricio Cardillo fue una de las primeras variantes del encuentro por lo que habría que determinar si el entrenador le renueva la confianza al ex Lanús o se la brinda a Ezequiel Bonifacio, de gran partido ante Tigre por Copa Argentina.

En la ofensiva, el acompañante de Sebastián Villa también podría sufrir alguna modificación. Fabrizio Sartori Prieto viene teniendo grandes actuaciones en los últimos partidos (convirtió ante Argentinos Juniors y ante Tigre por Copa) pero el regreso de Álex Arce de los entrenamientos con la Selección de Paraguay podría dar la opción a Berti de alternar en el ataque.

independiente rivadavia equipo Independiente Rivadavia pasó página de la derrota ante Lanús y ya piensa en Unión. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

La semana recién comienza y todavía resta trabajo por hacer pero es menester que Independiente Rivadavia procure sumar de a tres si quiere volver a acercarse a la zona de playoffs en el Torneo Clausura (está a cuatro unidades del último clasificado, Huracán) y al sector de copas internacionales en la tabla anual. Allí pelea directamentecon Racing y Tigre el último lugar de clasificación a la Sudamericana. El elenco de Diego Davobe (último clasificado) cosecha 36 unides y el equipo de Gustavo Costas tiene 35 puntos, al igual que la Lepra. En caso de imponerse ante el Tatengue, Independiente Rivadavia volvería a acomodarse en la zona que reparte boletos a copas internacionales.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Sábado 20/9 a las 16.45 vs. Unión (V)

Domingo 28/9 a las 19.30 vs. Huracán (L)

5/10 vs. Racing (V)

12/10 vs. Godoy Cruz (L)

19/10 vs. Banfield (L)

2/11 vs. Aldosivi (V)

9/11 vs. Central Córdoba (L)

16/11 vs. Defensa y Justicia (V)