La Municipalidad de Maipú continúa impulsando acciones orientadas al cuidado de la salud mental de las y los estudiantes que participan de este tradicional evento. Con un fuerte eje en la promoción y prevención, el Municipio lleva adelante charlas y talleres que abordan temáticas claves como Maipú libre de bullying para estudiantes de 1° y 2° año de secundaria, el Taller de Ludopatía, Taller de consumo problemático y, recientemente, un espacio de reflexión sobre Convivencia en los Kioscos 2025.
Maipú impulsa espacios de convivencia y bienestar emocional para los estudiantes de los Kioscos 2025
En el marco de los 40 años de los Kioscos, Maipú Municipio impulsa talleres y charlas de salud mental con foco en la prevención, la convivencia y el cuidado colectivo