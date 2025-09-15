Maipú impulsa espacios de convivencia y bienestar emocional para los estudiantes de los Kioscos 2025

La propuesta apunta a que la convivencia no sea percibida como una norma impuesta, sino como una construcción colectiva que permita transitar la celebración de forma segura y enriquecedora para toda la comunidad estudiantil.

Además, el Municipio recuerda que el servicio de Salud Mental se encuentra disponible en siete centros de salud del departamento:

Centro de Salud 17, Emilio Civit Lateral Norte

Centro de Salud 5-321 Tito Bordín, Correa 877

Centro de Salud 7-323 Villa Seca, B° Jesús de Nazareth M-A C-5

Centro de Salud 8-326 Rusell, Simón Bolívar 957

Centro de Salud 9-332 Malcayaes, Juan C. Videla 475

Centro de Salud 12-342 Colonia Bombal, Belgrano 3660

Centro de Salud 15-364 Estación Pedregal

De esta manera, Maipú refuerza su compromiso con el bienestar de las y los jóvenes, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud mental como pilares fundamentales para una convivencia saludable.