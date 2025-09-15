Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima llega golpeado, pero con sus chances intactas a la recta final de la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima dejó pasar una gran chance ante Agropecuario y llega a la recta final de la Primera Nacional compartiendo el liderazgo del Grupo B.

Por UNO
Gimnasia y Esgrima dejó pasar una gran chance ante Agropecuario, en Carlos Casares, y llega a la recta final de la Primera Nacional compartiendo el liderazgo del Grupo B.

La derrota de este lunes hizo que la ventaja del Lobo sobre sus seguidores se esfume y ahora quedó con 56 puntos, igualado con Estudiantes de Río Cuarto, y con solo dos puntos más que Gimnasia de Jujuy, 3 más que Deportivo Morón y 4 más que Estudiantes de Caseros.

gimnasia 5
De los últimos 15 puntos que disputó el equipo de Ariel Broggi sólo sumó 4 y lo más preocupante es que en esos 5 partidos marcó apenas 2 tantos: el de Lencioni ante Chicago, de penal, y el agónico de Imanol González a los jujeños.

Esa falta de eficacia es uno de los talones de aquiles de un conjunto blanquinegro que hoy no jugaría la final ya que iguala con Estudiantes de Río Cuarto en puntos (56) y en diferencia de gol (+14) pero tiene un tanto menos a favor (31 contra 32).

Embed - Agropecuario 2-0 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona B)

La campaña de Gimnasia y Esgrima

  • Jugó 31 partidos
  • Ganó 15
  • Empató 11
  • Perdió 5
  • Hizo 31 goles
  • Le hicieron 17 tantos

La recta final de la Primera Nacional

Jugadas 31 de las 34 fechas de la fase regular Gimnasia y Esgrima y Estudiantes suman 56 puntos, Gimnasia de Jujuy 54, Deportivo Morón 53, Estudiantes de Caseros 52 y Temperley 51.

gimnasia 8
El Lobo tendrá que jugar el sábado 20 a las 16 con San Telmo, en el Víctor Legrotaglie; el domingo 28 a las 15.30 con Chacarita, en Buenos Aires, y el 11 de octubre (la última fecha no está programada) con Defensores de Belgrano como local.

Lo que viene para los rivales del Lobo

Estudiantes de Río Cuarto

  • 20/9 vs. Chaco For Ever (V)
  • 28/9 vs. Almirante Brown (L)
  • vs. Central Norte (V)

Gimnasia de Jujuy

  • 21/9 vs. Agropecuario (L)
  • 27/9 vs. San Telmo (V)
  • vs. Chacarita

Deportivo Morón

  • 21/9 vs. Colón (V)
  • 27/9 vs. Mitre (L)
  • vs. Chaco For Ever (V)

Estudiantes de Caseros

  • 20/9 vs. Temperley (V)
  • 27/9 vs. Colón (L)
  • vs. Mitre

