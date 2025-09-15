Gimnasia y Esgrima llega golpeado, pero con sus chances intactas a la recta final de la Primera Nacional

De los últimos 15 puntos que disputó el equipo de Ariel Broggi sólo sumó 4 y lo más preocupante es que en esos 5 partidos marcó apenas 2 tantos: el de Lencioni ante Chicago, de penal, y el agónico de Imanol González a los jujeños.

Esa falta de eficacia es uno de los talones de aquiles de un conjunto blanquinegro que hoy no jugaría la final ya que iguala con Estudiantes de Río Cuarto en puntos (56) y en diferencia de gol (+14) pero tiene un tanto menos a favor (31 contra 32).

Embed - Agropecuario 2-0 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona B)

La campaña de Gimnasia y Esgrima

Jugó 31 partidos

Ganó 15

Empató 11

Perdió 5

Hizo 31 goles

Le hicieron 17 tantos

La recta final de la Primera Nacional

Jugadas 31 de las 34 fechas de la fase regular Gimnasia y Esgrima y Estudiantes suman 56 puntos, Gimnasia de Jujuy 54, Deportivo Morón 53, Estudiantes de Caseros 52 y Temperley 51.

gimnasia 8 El Lobo tuvo un bajón, pero todavía está primero.

El Lobo tendrá que jugar el sábado 20 a las 16 con San Telmo, en el Víctor Legrotaglie; el domingo 28 a las 15.30 con Chacarita, en Buenos Aires, y el 11 de octubre (la última fecha no está programada) con Defensores de Belgrano como local.

Lo que viene para los rivales del Lobo

Estudiantes de Río Cuarto

20/9 vs. Chaco For Ever (V)

28/9 vs. Almirante Brown (L)

vs. Central Norte (V)

Gimnasia de Jujuy

21/9 vs. Agropecuario (L)

27/9 vs. San Telmo (V)

vs. Chacarita

Deportivo Morón

21/9 vs. Colón (V)

27/9 vs. Mitre (L)

vs. Chaco For Ever (V)

Estudiantes de Caseros