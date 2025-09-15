Inicio Ovación Fútbol Alex Arce
Torneo Clausura

Alex Arce ya está de regreso en Independiente Rivadavia y Berti definirá si será titular ante Unión

Después de haberse perdido 4 partidos Alex Arce volvió a Independiente Rivadavia y el DT Alfredo Berti tendrá que decidir si le da lugar entre los titulares.

Por UNO
El paraguayo volvió tras su lesión y su paso por la selección de su país.

Después de haberse perdido 4 partidos Alex Arce volvió a jugar en Independiente Rivadavia frente a Lanús y el DT Alfredo Berti tendrá que decidir si le da lugar entre los titulares para el encuentro del próximo sábado frente a Unión, en Santa Fe.

Una lesión muscular sufrida ante Estudiantes en La Plata y la posterior convocatoria a la selección de Paraguay hicieron que el goleador no pudiera jugar para la Lepra los encuentros ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura, y Tigre por la Copa Argentina.

El delantero de 30 años volvió a Mendoza con el envión anímico de haber dejado atrás la lesión y también de haber obtenido la clasificación al Mundial 2026 e incluso de haber jugado unos minutos ante Ecuador por las Eliminatorias.

Con solo un par de días de entrenamiento Berti decidió mantener como titular a Fabrizio Sartori, de buenas actuaciones, e hizo ingresar a Arce en los 25' finales contra el Granate, pero ahora, con toda una semana de preparación, tendrá la chance de ponerlo desde el arranque y hacer que vuelva la dupla con Sebastián Villa que actuó en las primeras 4 fechas.

Alex Arce desde que volvió a Independiente Rivadavia

  • Jugó los 90' ante Newell's, Barracas y Belgrano por el Clausura y Central Córdoba de Rosario en la Copa Argentina.
  • Fue titular y remplazado a los 45' ante Estudiantes.
  • No jugó ante Boca, Tigre y Argentinos por el Clausura y tampoco con Tigre por la Copa Argentina.
  • Fue suplente y jugó 25' contra Lanús.
  • En el Clausura jugó 341' en 5 partidos y marcó un gol.
  • En la Copa Argentina jugó 90' y aportó una asistencia.

Alex Arce, un goleador fundamental para la Lepra

Más allá de lo que ha hecho en este regreso al club, Alex Arce es un goleador fundamental para Independiente Rivadavia y los números lo avalan ya que con la camiseta azul suma 29 goles y 5 asistencias en 43 encuentros oficiales.

El paraguayo fue uno de los protagonistas del equipo que logró el ascenso a Primera y la Lepra necesita de sus goles para cumplir sus objetivos de llegar a los playoffs del Clausura y clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

