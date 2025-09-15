Alex Arce ya está de regreso en Independiente Rivadavia y Berti definirá si será titular ante Unión

Después de haberse perdido 4 partidos Alex Arce volvió a jugar en Independiente Rivadavia frente a Lanús y el DT Alfredo Berti tendrá que decidir si le da lugar entre los titulares para el encuentro del próximo sábado frente a Unión, en Santa Fe.
Después de haberse perdido 4 partidos Alex Arce volvió a jugar en Independiente Rivadavia frente a Lanús y el DT Alfredo Berti tendrá que decidir si le da lugar entre los titulares para el encuentro del próximo sábado frente a Unión, en Santa Fe.
Una lesión muscular sufrida ante Estudiantes en La Plata y la posterior convocatoria a la selección de Paraguay hicieron que el goleador no pudiera jugar para la Lepra los encuentros ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura, y Tigre por la Copa Argentina.
El delantero de 30 años volvió a Mendoza con el envión anímico de haber dejado atrás la lesión y también de haber obtenido la clasificación al Mundial 2026 e incluso de haber jugado unos minutos ante Ecuador por las Eliminatorias.
Con solo un par de días de entrenamiento Berti decidió mantener como titular a Fabrizio Sartori, de buenas actuaciones, e hizo ingresar a Arce en los 25' finales contra el Granate, pero ahora, con toda una semana de preparación, tendrá la chance de ponerlo desde el arranque y hacer que vuelva la dupla con Sebastián Villa que actuó en las primeras 4 fechas.
Más allá de lo que ha hecho en este regreso al club, Alex Arce es un goleador fundamental para Independiente Rivadavia y los números lo avalan ya que con la camiseta azul suma 29 goles y 5 asistencias en 43 encuentros oficiales.
El paraguayo fue uno de los protagonistas del equipo que logró el ascenso a Primera y la Lepra necesita de sus goles para cumplir sus objetivos de llegar a los playoffs del Clausura y clasificar a la Copa Sudamericana 2026.