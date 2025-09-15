Jubilados, Pensionados, AUH y AUE: quiénes cobran ANSES este martes 16 de septiembre

En ese sentido, ANSES informó que esta semana se continuará pagando a aquellos jubilados y pensionados que cobran menos y que lo harán con el aumento del 1,90% que rige para el mes de septiembre.

Vale recordar que los jubilados que cobran la mínima también van a ver acreditados en sus cuentas el bono de $70.000, mientras que en el caso de las asignaciones sociales, además de los montos de estas, verán también el saldo correspondiente a la ex Tarjeta Alimentar y al Plan 1000 días.