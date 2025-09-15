Inicio Sociedad ANSES
ANSES

Jubilados, Pensionados, AUH y AUE: quiénes cobran ANSES este martes 16 de septiembre

ANSES confirmó el calendario de pago para jubilados y los demás beneficiarios y dio a conocer quiénes cobran este martes y los siguientes días

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES confirmó fechas de pago para jubilados

ANSES confirmó fechas de pago para jubilados, AUH, AUE y el resto de los beneficiarios

ANSES confirmó el cronograma de pago para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y AUE entre otros y dio a conocer quiénes cobrarán este martes 16 de septiembre.

En ese sentido, ANSES informó que esta semana se continuará pagando a aquellos jubilados y pensionados que cobran menos y que lo harán con el aumento del 1,90% que rige para el mes de septiembre.

Vale recordar que los jubilados que cobran la mínima también van a ver acreditados en sus cuentas el bono de $70.000, mientras que en el caso de las asignaciones sociales, además de los montos de estas, verán también el saldo correspondiente a la ex Tarjeta Alimentar y al Plan 1000 días.

ANSES-calendario-de-pagos-2
ANSES confirm&oacute; el calendario de pagos de esta semana y las pr&oacute;ximas

ANSES confirmó el calendario de pagos de esta semana y las próximas

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Según el calendario de pago de ANSES, estas son las fechas y los beneficiarios que cobran este martes 16 de septiembre y en los siguientes días:

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025
anses, jubilados (2)
Jubilados y pensionados ya tienen fecha de pago confirmada.

Jubilados y pensionados ya tienen fecha de pago confirmada.

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025
auh, anses.webp
Qui&eacute;nes cobran este 16 de septiembre

Quiénes cobran este 16 de septiembre

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar