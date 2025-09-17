El presidente del Benfica anunció la salida del entrenador

Rui Costa, exjugador y presidente del Benfica, explicó que por el momento no han quedado fuera de ninguna competición, pero que es necesario un cambio: "Hemos llegado a un acuerdo con Bruno Lage y dejó de ser nuestro entrenador. Sentimos que es momento de un cambio".

Rui Costa - Presidente Benfica Rui Costa, presidente del club luso, informó que el técnico no continuará.

"Tuvimos una semana dura para todos con el partido con el Santa Clara (1-1) y el del Qarabag (2-3). No hipotecamos nada, no dejamos de estar en ninguna competición, pero necesitamos un golpe de timón", continuó.

Aunque aún no se oficializó en las redes sociales del conjunto luso la salida de Bruno Lage, el equipo que tiene como capitán a Nicolás Otamendi ya comenzó las conversaciones con, según declaró el presidente, un "técnico ganador".

Se acerca un polémico entrenador

Ahora el Benfica busca tener como próximo DT a José Mourinho, quien ya estuvo en el banco de suplentes como entrenador en la temporada 2000/01, cuando dirigió 11 partidos y teniendo como balance seis victorias, tres empates y dos derrotas en todas las competiciones.

Mourinho fue consultado al respecto y manifestó: "Antes de subir al avión, me preguntaron si me interesaría y dije que sí, que me interesaría. El Benfica me lo preguntó oficialmente. Dije que estaba en el extranjero y que, al volver a Portugal, estaría encantado de hablar con la gente".

José Mourinho José Mourinho dirigió al Benfica en la temporada 2000/01.

"¿Quién le dice que no al Benfica? Yo no", reflexionó el portugués que acaba de ser despedido por el Fenerbahace tras quedar eliminado en la previa de la Champions League, justamente, por el equipo que ahora busca contar con sus servicios.

La lista completa de los trofeos de José Mourinho

Porto:

1 Champions League.

1 Europa League.

2 Primeira Liga.

1 Copa de Portugal.

1 Supercopa de Portugal.

Chelsea:

3 Premier League.

3 Copas de la Liga.

1 FA Cup.

1 Community Shield.

Inter de Milán:

2 Serie A.

1 Coppa Italia.

1 Supercoppa Italia.

1 Champions League.

Real Madrid:

1 Liga.

1 Copa del Rey.

1 Supercopa de España.

Manchester United:

1 Copa de la Liga.

1 Community Shield.

1 Europa League.

AS Roma: