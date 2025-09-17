Familia Di María La familia Di María - Cardoso.

La esposa de Ángel Di María salió con los tapones de punta

Fiel a su estilo, Jorgelina Cardoso salió con los tapones de punta para defender a Ángel Di María. Todo comenzó cuando en una publicación de ESPN plantearon la duda si la pelota estaba ubicada donde corresponde, armando una polémica sobre si los tres puntos deberían haber sido para Boca.

Ángel Di María - Tiro de esquina La foto de la polémica.

Y sus palabras fueron tajantes: "!Dejen de llorar! Antes 'le regalaban penales', después 'Chiqui lo ayudaba', ahora 'la pelota mal ubicada'".

Posteo Jorgelina Cardoso La publicación de Jorgelina Cardoso.

"¿Qué van a inventar después? ¿Que la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?", concluyó el mensaje de Cardoso, la esposa de Di María que siempre se enfrentó al periodismo detractor del jugador de fútbol al tiempo que siempre lo apoyó en los diferentes desafíos que tuvo durante su carrera.

Gol Di María olímpico La imagen que muestra que la pelota estuvo bien ubicada.

Sus comentarios también hacen referencia a que el jugador de Rosario Central lleva cuatro goles para el Canalla desde su vuelta a Argentina: dos de penal (a Godoy Cruz y Lanús), de tiro libre en el clásico rosarino a Newell's y el último convertido a Boca de tiro olímpico.

¿Qué dice la regla?

La International Football Association Board es la encargada definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones; es así que sus manuales y explicaciones son las que rigen el fútbol del mundo.

En la Ley 1, denominada "El terreno del juego", precisa en el punto "1.7 . El área de la esquina" todos los detalles a tener en cuenta cuando se debe ejecutar un tiro de esquina. Es así que manifiesta que "el área de esquina está definida por un cuarto de círculo con un radio de 1 m desde cada poste de bandera de esquina dibujado dentro del campo de juego".

Tiro de esquina

Además, puntualiza que al ejecutar un saque de esquina, el balón deberá estar sobre el arco (o área de esquina), sobresaliendo del mismo o completamente dentro del área de esquina. Por lo tanto, la ubicación de la pelota es la correcta y el gol de Ángel Di María fue totalmente válido.