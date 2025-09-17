La palabra de Barros Schelotto tras el Vélez-Racing

El Mellizo no solamente se refirió a la performance de su equipo dentro del campo y a la intervención del VAR en momentos claves del juego, sino que también apuntó contra el árbitro Wilton Sampaio.

Para comenzar, el DT manifestó: "El partido hasta la expulsión de Magallán lo manejábamos bien, teníamos la pelota, jugamos en campo de Racing y tuvimos dos situaciones con Santos. Se veía tendencia a favor".

"La expulsión cambió el juego. Se emparejó... Pero el partido estuvo dividido, nunca nos sentimos superados con ese hombre de menos. Tuvimos actitud. Salvo el gol, no nos llegaron claramente, y nosotros tuvimos la posibilidad de empatar y el VAR no lo cobró. Peleamos y el equipo estuvo a la altura, fue parejo con uno menos", sumó Barros Schelotto.

A la hora de referirse a la tecnología y la decisión de anular el gol de Vélez, aseguró: "Uno debería confiar en el VAR porque tiene la tranquilidad de la regla. Me someto a eso. Discutíamos con el cuarto árbitro porque no sabíamos qué cobraba, al tener otro idioma no era claro el mensaje. Tampoco habla español, hablaba en portugués, no entendíamos nada".

Antes de culminar, el Mellizo se tomó el tiempo de destacar que los únicos dos partidos que el Fortín perdió en la Copa Libertadores fueron dirigidos por Sampaio: "En Bolivia perdimos con un gol anulado a Romero, con el mismo árbitro. Pero es casualidad... Yo estoy de acuerdo con el VAR, hoy nos jugó en contra. A veces tenés una racha, nada más, no hay un mensaje irónico. Respetamos lo que cobró el árbitro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968300331013419196&partner=&hide_thread=false "SOY TORO EN MI RODEO Y TORAZO EN RODEO AJENO"



Por último, cuando la encargada de prensa ya había anunciado el fin de la conferencia, Barros Schelotto volvió sobre sus pasos y dejó una picante frase de cara a la revancha del próximo martes en cancha de Racing: "Soy toro en mi rodeo y torazo en toreo ajeno".