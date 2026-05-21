El premio en dólares que CONMEBOL le otorgará al ganador de la final del Torneo Apertura

El premio en dólares que CONMEBOL le otorgará al ganador

Platense y Estudiantes de La Plata, campeones del Torneo Clausura y Apertura 2025 respectivamente, recibieron un premio económico de 500.000 dólares otorgado por la CONMEBOL, mismo monto que el organismo rector del fútbol en América del Sur entrega al resto de las federaciones de Sudamérica.

Además, al consagrarse recibieron el 70 % de la recaudación correspondiente a la final, descontados los gastos de organización. Por lo tanto, en el caso del Pincha, se llevó un extra de alrededor de 1.600.000 dólares que correspondieron a la venta total de 33.500 entradas con valores que oscilaron entre los 50 mil y los 150 mil pesos.

No obstante, en esta oportunidad la CONMEBOL decidió duplicar el premio y quien se imponga verá crecer sus arcas sustancialmente: el ganador del Torneo Apertura obtendrá 1 millón de dólares.

Estudiantes campeón Torneo Clausura 2025 CONMEBOL premió con 500 mil dólares a Platense y Estudiantes.

El ganador se lleva el 70 % de la recaudación además del premio de CONMEBOL

Con respecto al premio correspondiente al 70 % de la recaudación se puede analizar un monto estimado teniendo en cuenta el precio de las entradas para los socios:

Las populares tienen un valor de 80 mil pesos para los socios.

Las plateas tienen un valor de 120 mil pesos para los socios.

Se vendieron la totalidad de los tickets: 50 mil.

Teniendo en cuenta que las populares tienen capacidad para aproximadamente 11500 espectadores (23 mil si sumamos ambas) y que 27 mil espectadores estarán en las plateas, la recaudación sería la siguiente: Recaudación de populares: 1.840.000 pesos. Recaudación de plateas: 3.240.000 pesos. Recaudación total aproximada (teniendo en cuenta que corresponde a entradas de socios): 5.080.000 pesos.



Conmebol 2 La CONMEBOL le otorga un premio en dólares a los campeones de sus federaciones.

De esta manera, el ganador de la final del Torneo Apertura obtendrá, además del millón otorgado por la CONMEBOL, 3.556.000 de pesos haciendo un total aproximado de 5 millones de pesos.

Cabe aclarar que el dinero pertenecerá a la AFA, por lo tanto, será la casa madre del fútbol argentino quien definirá su distribución en uno o más premios; sin embargo, el antecedente de 2025 permite pronosticar que será para el campeón.

Como si esto fuera poco, continuando con los premios estrictamente económicos, el ganador obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2027, lo que implica un ingreso base de 3 millones de dólares, independientemente de cómo le vaya en el certamen internacional.