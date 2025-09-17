El árbol frutal del jardín de casa qué si o si debes podar en septiembre para que de frutos

La poda de manzano en septiembre no solo contribuye a la salud del manzano, sino que también prepara al árbol para soportar mejor las heladas del invierno y aumentar la producción de frutos en la siguiente temporada.

Al dedicar tiempo a podar de manera adecuada, se asegura que el manzano continúe siendo un árbol vigoroso, productivo y estéticamente atractivo durante muchos años. Pero para hacerlo se debe tener en cuenta ciertos puntos que te contamos a continuación para que crezca como nunca antes en el jardín.

Manzano Con los cuidados adecuados este árbol puede vivir más de 100 años

¿Cómo podar este árbol en septiembre?

La poda de este árbol en septiembre tiene varios objetivos: