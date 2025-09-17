Inicio Sociedad agua oxigenada
Por qué hay que lavar la ropa blanca con agua oxigenada y para qué sirve

Acaba con las manchas de café, tomate, vino, sangre, aceite o maquillaje. Sigue estos trucos y tus prendas quedarán como nuevas con agua oxigenada

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi
Cuando vayas a hacer una lavada de ropa, procura añadir agua oxigenada a la carga del lavarropas o al lavado a mano y verás que los colores son más brillantes. Este truco de limpieza es especialmente eficaz con la ropa blanca.

La ropa blanca es sinónimo de frescura y limpieza, pero con el paso del tiempo suele perder su brillo original, adquiriendo tonos amarillentos o grises difíciles de eliminar. Entre los trucos caseros más efectivos para devolverle su blancura se destaca el uso del agua oxigenada, un producto económico, seguro y fácil de conseguir en cualquier farmacia o supermercado.

El agua oxigenada se ha convertido en un verdadero aliado de la limpieza del hogar, y cuando se trata de cuidar la ropa blanca, su eficacia es indiscutible. Muchas personas lo incorporan al lavado diario sin saber exactamente por qué funciona tan bien. Pues bien, combinado con detergente líquido o jabón, ayuda a equilibrar los niveles de pH para que la ropa quede más limpia y luminosa.

lavar ropa blanca
Lavar la ropa blanca puede ser un desafío, sobre todo si está percudida o manchada, pero con algunos trucos la solución es posible.

Para qué sirve lavar la ropa blanca con agua oxigenada

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, actúa como un blanqueador natural, capaz de eliminar manchas, desinfectar y devolver el brillo a las prendas claras. A diferencia de la lavandina o cloro, no deteriora las fibras textiles ni deja ese fuerte olor químico característico, lo que la convierte en una alternativa más suave pero igualmente poderosa.

Además, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, por lo que no solo mejora el aspecto de la ropa, sino que también la desinfecta en profundidad, eliminando gérmenes y malos olores.

El agua oxigenada está compuesta por HO (peróxido de hidrógeno). Al entrar en contacto con el agua y la luz, libera oxígeno activo, un poderoso agente oxidante que destruye los compuestos orgánicos responsables de las manchas y el amarillamiento. Este oxígeno activo penetra en las fibras textiles, descomponiendo la suciedad y devolviendo el blanco natural sin dañar el tejido. Por eso se considera un aliado seguro para prendas delicadas como algodón, lino o incluso ropa de cama.

lavar ropa blanca con agua oxigenada
Cómo usar agua oxigenada en el lavado

El agua oxigenada no solo es eficaz para devolver la blancura original a la ropa, sino que también la protege, evitando el desgaste prematuro que producen otros blanqueadores agresivos. Es una alternativa práctica, económica y ecológica que se ha convertido en el secreto mejor guardado de muchas personas para mantener su ropa blanca impecable por más tiempo. Así es como debes poner en práctica este truco:

  • En el lavado a mano: agregar media taza de agua oxigenada (3%) en un balde con agua caliente y dejar la ropa blanca en remojo durante 30 minutos antes de enjuagar.
  • En el lavarropas: añadir media taza al compartimento del detergente para potenciar el efecto limpiador.
  • Para manchas puntuales: aplicar unas gotas directamente sobre la zona afectada, dejar actuar unos minutos y luego enjuagar.

