La playa más fotogénica de Brasil tiene aguas transparentes y arena blanca

jericoacoara Hasta hace unos 20 años, Jericoacoara era un pueblo de pescadores aislado de la ciudad. En la actualidad, se puede observar una gran actividad turística y más diversidad. Imagen: Visit Brasil.

Cómo llegar a la encantadora playa de Brasil

Para llegar a Jeri, como la llaman cariñosamente, hay que atravesar enormes dunas y extensos paisajes. El aeropuerto más cercano es el de Fortaleza, así que si estás planeando unas vacaciones en este destino deberías buscar vuelos directos a Fortaleza, y luego tomar un taxi o bus para llegar al pueblo.

Según Visit Brasil, Jericoacoara es uno de los destinos más codiciados por los viajeros que buscan experiencias únicas. Algunas de las atracciones principales son la Praia Principal, ubicada frente a la Vila de Jijoca, se caracteriza por una gran franja de arena y es una gran opción para practicar deportes como el stand up paddle, por sus aguas poco profundas y de pequeño oleaje.

jericoacoara agua cristalina Jericoacoara es uno de los destinos más hermosos para visitar en Brasil. Imagen: Visit Brasil.

La Praia da Pedra Furada, es una de las principales postales de Jeri, especialmente en julio, cuando la puesta de sol se sitúa en la grieta del interior de la roca. Por otro lado, Lagoa Paraíso, una famosa laguna que se caracteriza por sus aguas cristalinas, y es uno de los lugares favoritos de quienes buscan relajación.

Otro imperdible para las vacaciones es hacer un viaje en barco a Praia do Mangue Seco, una zona costera en el límite entre los estados brasileños de Bahía y Sergipe. Estos viajes suelen ser parte de tours organizados por diferentes empresas que parten desde las playas de Jericoacoara.